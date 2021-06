Klaas-Jan Huntelaar speelt volgend seizoen niet meer voor Schalke 04. De naar de Tweede Bundesliga gedegradeerde club uit Gelsenkirchen heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen.

Het is niet bekend of de 37-jarige Huntelaar op zoek gaat naar een andere club of zijn carrière besluit te beëindigen. De spits was eigenlijk bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer, maar twee weken geleden zei de geboren Achterhoeker dat hij overweegt om zijn loopbaan met een jaar te verlengen.

"Zowel op sportief als persoonlijk vlak is dit een pijnlijk besluit", zegt directeur Peter Knäbel van Schalke 04 over het vertrek van Huntelaar. "Gezien het huidige budget staan we voor de bekende uitdagingen met betrekking tot het vormen van de selectie. We hebben alle opties besproken en er is geen alternatief."

Het besluit van Schalke 04 is een hard gelag voor Huntelaar, die in januari voor een vertrek bij Ajax koos om zijn oude liefde te helpen in de strijd om lijfsbehoud. Zijn terugkeer bij Schalke werd totaal niet wat hij zich erbij had voorgesteld.

Huntelaar kampte met een slepende kuitblessure en speelde tussen januari en maart slechts één duel: een invalbeurt van tien minuten tegen Werder Bremen. Uiteindelijk speelde Huntelaar negen competitiewedstrijden voor Schalke en scoorde hij twee keer, maar dat was niet genoeg om de club voor de Bundesliga te behouden.

Klaas-Jan Huntelaar moet vertrekken bij Schalke 04. Klaas-Jan Huntelaar moet vertrekken bij Schalke 04. Foto: Pro Shots

'Merkt aan alles hoeveel Schalke voor Huntelaar betekent'

Schalke 04 pakte in het hele seizoen slechts zestien punten en eindigde stijf onderaan. Het was voor het eerst in 33 jaar dat de 'Königsblauen' naar het tweede niveau in Duitsland degradeerden.

De eerste periode van Huntelaar bij Schalke verliep een stuk succesvoller. Tussen 2010 en 2017 wist de 76-voudig international in 240 officiële wedstrijden liefst 126 keer te scoren. In 2011 won hij zowel de DFB-Pokal als de Duitse supercup met de club.

"We zijn heel erg dankbaar dat Klaas-Jan er in de afgelopen zes maanden alles aan heeft gedaan om zijn geliefde club te helpen", zegt directeur Knäbel. "Je merkte aan alles hoeveel Schalke voor hem betekent. We wensen hem het beste voor de toekomst, op en naast het veld."

Huntelaar speelde naast Ajax en Schalke 04 voor PSV, De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Real Madrid en AC Milan. Hij veroverde alleen met Ajax de landstitel, in het seizoen 2018/2019.