Jordi Cruijff keert na 25 jaar terug bij FC Barcelona. De zoon van wijlen Johan Cruijff gaat bij de Catalanen een "strategische rol" in het technisch beleid vervullen.

Jordi Cruijff stond tussen 1993 en 1996 als speler onder contract bij FC Barcelona, waar zijn vader toen hoofdtrainer was. Sinds zijn vertrek naar Manchester United in 1996 was hij niet meer in een officiële rol betrokken bij de Spaanse grootmacht.

De geruchten gingen dit jaar al langer dat Jordi Cruijff terug zou keren bij Barcelona. De 47-jarige Amsterdammer komt over van het Chinese Shenzhen FC, waar hij nog over een doorlopend contract beschikte.

Na zijn in 2010 beëindigde spelersloopbaan werkte Cruijff onder meer als technisch directeur bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv. Bij de Israëliërs was hij ook een seizoen hoofdtrainer. Cruijff stond als coach ook voor de groep van Chongqing Lifan en de nationale ploeg van Ecuador voordat hij aan de slag ging bij Shenzhen.

Dit bericht wordt aangevuld.