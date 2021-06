Simone Inzaghi is de nieuwe trainer van Internazionale. De 45-jarige Italiaan komt over van Lazio en is de opvolger van Antonio Conte, die Inter afgelopen seizoen naar het landskampioenschap leidde.

De kersverse landskampioen moest op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Conte, die moeite zou hebben met de aanstaande verkoop van enkele topspelers, wat noodzakelijk is door de penibele financiële situatie. Inzaghi, de jongere broer van oud-spits Filippo Inzaghi, heeft voor twee jaar getekend in Milaan.

Vorige week donderdag maakte Simone Inzaghi bij persbureau ANSA al bekend te vertrekken bij Lazio. "Met een zwaar gemoed wil ik jullie vertellen dat er een einde komt aan mijn avontuur bij Lazio. Ik wil de club, de voorzitter, de spelers en de fans bedanken die me in de 22 jaar als speler en coach hebben bijgestaan. We vochten en wonnen samen."

Inzaghi stond tussen 1999 en 2009 als speler onder contract bij Lazio, waarna hij in 2014 zijn trainerscarrière begon in de jeugdopleiding van de Romeinse club. In april 2016 nam hij het stokje over van de ontslagen Stefano Pioli.

Afgelopen seizoen eindigde Inzaghi met Lazio als zesde. De club plaatste zich daarmee voor de groepsfase van de Europa League. Eerder won hij in 2019 de Coppa Italia en in 2017 en 2019 de Supercoppa.

Bij Inter treft Inzaghi onder anderen Stefan de Vrij, die zich momenteel met het Nederlands elftal voorbereidt op het EK dat volgende week begint.