Jurriën Timber kijkt met een goed gevoel terug op zijn debuut in het Nederlands elftal van woensdagavond in Faro. De negentienjarige verdediger van Ajax was een van de lichtpuntjes bij Oranje, dat in de eerste oefenwedstrijd richting het EK ternauwernood met 2-2 gelijkspeelde tegen Schotland.

Timber, die afgelopen seizoen zijn doorbraak beleefde bij Ajax, hield zich tegen de Schotten verdedigend staande en leidde met een fraaie pass op Georginio Wijnaldum de 1-1 van Memphis Depay in.

"Ik probeerde zoveel mogelijk te genieten. 2-2 is jammer natuurlijk, maar ik mag trots zijn. Ik denk dat het wel prima ging. Makkelijker dan gedacht? Nee, ik speelde met veel goede spelers om me heen. Die coachten me allemaal heel goed en dan wordt het makkelijker voor me", zei Timber na de wedstrijd op Portugese bodem.

"Ik wilde me graag laten zien aan de andere spelers en de bondscoach. Dat wilde ik de afgelopen dagen op de trainingen al en dat is goed gelukt. Als je een goede wedstrijd speelt, biedt dat perspectief voor meer."

'Ik kan ook als rechtsback spelen'

Hoewel Oranje met tegenvallend spel een teleurstellend resultaat neerzette tijdens de voorlaatste EK-test in Estádio Algarve, meldde Timber zich naderhand met tevredenheid en trots in de kleedkamer.

"Ik heb mijn haasje gekregen (een aandenken dat iedere Oranje-debutant krijgt, red.) en een klein speechje gehouden. Ik heb iedereen bedankt", aldus de geboren Utrechter, die zich in Oranje niet per se op één positie richt.

"Of ik ook als rechtsback kan spelen? Ja, dat denk ik wel. Ik weet wat daar van me gevraagd wordt. De bondscoach kan me op meerdere posities gebruiken, maar hij heeft niet gezegd op welke posities ik me moet richten."

Nederland sluit de EK-voorbereiding zondag af met een wedstrijd tegen Georgië in de Grolsch Veste in Enschede. Op 13 juni staat in de Johan Cruijff ArenA het eerste EK-duel met Oekraïne op het programma.