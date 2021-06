De Schotse bondscoach Steve Clarke gaf woensdagavond scheidsrechter Vítor Ferreira de schuld van de late gelijkmaker van het Nederlands elftal. Clarke was het niet eens met de toegekende vrije trap waaruit Memphis Depay voor de 2-2 zorgde.

Ferreira gaf een vrije trap na een vermeende overtreding van Jack Hendry op diezelfde Memphis. "Dat was een beschamende beslissing", klaagde Clarke bij Sky Sports. "Het voelt alsof de scheidsrechter ons de winst heeft afgepakt."

Schotland nam in het Portugese Almancil twee keer de leiding door doelpunten van Hendry en Kevin Nisbet. Door twee treffers van Memphis speelde Oranje moeizaam gelijk.

Desondanks was Clarke tevreden met het optreden van zijn ploeg. "Dat was vanavond belangrijker dan de beslissingen van de scheidsrechter", aldus de 57-jarige voormalig speler van Chelsea. "We deden wat we moesten doen en zetten soms goed druk. Wanneer dat lukte, zag het er goed uit."

"Iedereen kan tevreden zijn", vond Clarke, die liefst zeven spelers moest missen wegens coronaperikelen. "We wilden een goede wedstrijd zien en ik denk dat we dat hebben gedaan tegen een goed Nederlands elftal. Een gelijkspel tegen Nederland is een goed resultaat. Het had nog beter gekund, maar de scheidsrechter besliste anders."

Schotland begint het EK op 14 juni met een wedstrijd tegen Tsjechië op het eigen Hampden Park. Verder komen de Schotten in groep D Engeland en Kroatië tegen.