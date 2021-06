Het Nederlands elftal begint op 13 juni aan het EK met een wedstrijd tegen Oekraïne en speelt in de poulefase vervolgens ook tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Hoe ziet het schema van Oranje eruit als de knock-outfase wordt bereikt?

De kans dat Oranje groep C doorkomt lijkt vrij groot. Door het uitgebreide deelnemersveld plaatsen de eerste twee landen van iedere poule zich voor de volgende ronde, net als de vier beste nummers drie.

Als de ploeg van bondscoach Frank de Boer groepswinnaar wordt, dan wacht een wedstrijd tegen de nummer drie van groep D (Kroatië, Tsjechië, Engeland en Schotland), groep E (Polen, Slowakije, Spanje en Zweden) of groep F (Frankrijk, Duitsland, Hongarije en Portugal).

In dat geval wordt de achtste finale op 27 juni in Boedapest gespeeld en staat de mogelijke kwartfinale op 3 juli in Bakoe op het programma.

Bij een tweede plaats in de poule is de nummer één van groep A de tegenstander in de achtste finales, wat betekent dat Nederland tegen Italië, Zwitserland, Turkije of Wales speelt. In dit scenario is de achtste finale op 26 juni in Londen en de eventuele kwartfinale op 2 juli in München.

Bij derde plek wacht groepswinnaar

Mocht Oranje derde worden in de groep, dan moet het bij de beste vier van in totaal zes nummers drie horen om de volgende ronde te halen. Zeer waarschijnlijk wacht dan een zware klus, want de winnaar van poule E of F is in dat geval de opponent in de strijd om een plek in de kwartfinales.

De achtste finale is in dit scenario op 28 juni in Boekarest of op 29 juni in Glasgow en de mogelijke kwartfinale is op 2 juli in Sint-Petersburg of op 3 juli in Rome.

Bij een gelijke stand van twee of meer landen in de poule wordt eerst gekeken naar onderling resultaat, vervolgens naar onderling doelsaldo en daarna na het onderling gemaakte aantal doelpunten.

Na de achtste finales en kwartfinales worden de halve finales (6 en 7 juli) en de eindstrijd van 11 juli allemaal op het Londense Wembley gespeeld.