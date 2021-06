Gareth Southgate heeft zich woensdagavond geërgerd aan een klein deel van het publiek dat de spelers van Engeland en Oostenrijk uitjouwde omdat ze voor de onderlinge oefenwedstrijd knielden. De bondscoach van 'The Three Lions' snapt niet waar het boegeroep vandaan kwam.

"Ik heb het ook gehoord, we kunnen niet ontkennen dat het is gebeurd", zei Southgate na het met 1-0 gewonnen duel tegen Engelse media. "Ik denk dat de meeste mensen de boodschap wel begrijpen, maar een klein deel ook niet. Dat zien we momenteel wel vaker op het voetbalveld."

De spelers van Engeland knielden om een statement te maken tegen racisme, zoals dat afgelopen seizoen in de Premier League ook werd gedaan. Een klein deel van de zevenduizend toeschouwers in Middlesbrough kon dat woensdag niet waarderen en joelde de spelers uit, al werd dat snel overstemd door applaus.

"Misschien denkt een klein deel van de fans dat de spelers het doen om een politiek statement te maken, maar dat is niet zo. Het belangrijkste is dat onze spelers weten dat ze volledig gesteund worden door hun teamgenoten en de staf. Ik ben blij dat het boegeroep uiteindelijk naar de achtergrond verdween", aldus Southgate.

Gareth Southgate (links) ergert zich aan de fans die zijn spelers uitjouwden. Gareth Southgate (links) ergert zich aan de fans die zijn spelers uitjouwden. Foto: ANP

'Geen fijn gezicht om Alexander-Arnold van veld te zien lopen'

Engeland speelde tegen Oostenrijk, poulegenoot van Oranje op het EK, de eerste vriendschappelijke wedstrijd in de aanloop naar de Europese titelstrijd. De wedstrijd werd weliswaar gewonnen, maar Southgate zag rechtsback Trent Alexander-Arnold vlak voor tijd geblesseerd en zichtbaar aangeslagen het veld verlaten.

"We kunnen zijn situatie pas over 24 tot 48 uur echt beoordelen", zei Southgate. "Het lijkt op een dijbeenblessure en het was hoe dan ook geen fijn gezicht om hem zo van het veld te zien lopen. Hopelijk valt het mee, want hij heeft hard gewerkt om een plek in de EK-selectie te bemachtigen."

Engeland speelt zondag nog een oefenwedstrijd tegen Roemenië en richt zich daarna volledig op het EK. De ploeg van Southgate zit in een poule met Kroatië, Schotland en Tsjechië en begint het toernooi op 13 juni in Londen tegen de Kroaten.