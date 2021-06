Onder leiding van interim-bondscoach Stanley Menzo heeft het Arubaanse elftal in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) de eerste overwinning in bijna drie jaar geboekt. De Kaaimaneilanden werden in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 met 1-3 verslagen.

De laatste overwinning van Aruba dateerde van september 2018, toen het 3-1 werd tegen Bermuda in de kwalificatie voor de CONCACAF Nations League. Sindsdien volgden elf duels zonder overwinning (één gelijkspel, tien nederlagen), al werd in 2020 geen wedstrijd gespeeld.

Op bezoek bij de Kaaimaneilanden kwam Aruba op achterstand, maar mede door twee treffers van Joshua John - hij staat op het punt te vertrekken bij het gedegradeerde VVV-Venlo - werd alsnog gewonnen. Het andere doelpunt kwam op naam van Terence Groothusen.

Ondanks de overwinning speelt Aruba een bijrol in groep B van de WK-kwalificatiereeks voor landen uit Noord- en Centraal-Amerika. Canada en Suriname zijn in de poule nog foutloos.

Alle landen in de groep treffen elkaar één keer en alleen de nummer één gaat door naar de volgende ronde van de WK-kwalificatie. Aruba speelt zondag nog tegen de Canadezen.

De 57-jarige Menzo is sinds maart werkzaam bij de nationale voetbalbond van Aruba, waarbij hij technisch manager is en ook als bondscoach fungeert zolang hij geen nieuwe coach heeft gevonden.