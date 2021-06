Na de stunt tegen Jong Frankrijk wacht Jong Oranje in de halve finales op het EK onder 21 jaar met Jong Duitsland een tegenstander van een heel ander kaliber. Een ploeg zonder echte vedettes, maar wel met een duidelijk plan. "Jong Duitsland kan best extreem zijn in het veranderen van dingen."

Dahmen (FSV Mainz 05); Vagnoman (Hamburger SV), Pieper (Arminia Bielefeld), Schlotterbeck (FC Union Berlin), Raum (SpVgg Greuther Fürth); Stach (SpVgg Greuther Fürth), Maier (Arminia Bielefeld), Baku (VfL Wolfsburg), Wirtz (Bayer Leverkusen), Berisha (Red Bull Salzburg), Nmecha (RSC Anderlecht).

Met deze basisopstelling plaatste Duitsland zich woensdag dankzij een zege na strafschoppen tegen Jong Denemarken voor de halve finales van het EK. Zet deze elf af tegen die van Jong Frankrijk en je ziet een duidelijk verschil. Jong Duitsland loopt - op Florian Wirtz van Bayer Leverkusen na - niet over van de toptalenten, terwijl het daar bij Jong Frankrijk van wemelde.

Niet voor niets ligt de totale marktwaarde van de selectie van Jong Duitsland volgens de toonaangevende website transfermarkt.com op 153,9 miljoen euro, ruim drie keer zo laag als dat van Jong Frankrijk (516,9) en ongeveer gelijk aan de marktwaarde van Jong Oranje (159,5). Jong Duitsland moet het niet hebben van de individualisten, maar veel meer van het team.

"Jong Duitsland is de tegenpool van Jong Frankrijk", zegt verdediger Perr Schuurs van Jong Oranje. "Jong Frankrijk had individueel zoveel kwaliteit, we kenden elke speler van naam, allemaal spelen ze bij grote clubs. Jong Duitsland is meer een geheel. Ze kunnen negentig minuten volle bak blijven gaan, zoniet langer."

Florian Wirtz is dé sterspeler van Jong Duitsland. Foto: Pro Shots

'Misschien kan ik hem wel verrassen'

Jong Duitsland is vooral ook onvoorspelbaar. Bondscoach Stefan Kuntz is zich ervan bewust dat hij niet de beschikking heeft over de beste generatie ooit en wisselt heel veel van systeem. Dan is het 4-4-3, dan weer 4-4-2, vervolgens 4-5-1 en dan weer 4-2-3-1. Het is dit EK niet anders. Maar succesvol is het wel.

"Ik ben er nog niet helemaal wijs uit", aldus bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje. "We verwachten een paar varianten die we ook hebben besproken en waar we op hebben getraind. Wat ik vaker roep: we houden rekening met de tegenstander, maar gaan vaak ook van onszelf uit. Dat hebben we zelfs tegen Jong Frankrijk gedaan."

Het is de vraag of Kuntz Van de Looi kan verrassen. Het tweetal leerde elkaar kennen bij de loting voor de groepsfase en is goed bevriend geraakt. Toen Jong Duitsland en Jong Roemenië in de afsluitende poulewedstrijd genoeg hadden aan een salonremise van 2-2, stuurde Van de Looi een appje naar Kuntz dat hij hem - uiteraard als grapje - zou vermoorden als dat zou gebeuren.

"Misschien kan ik hem wel verrassen", vertelt Van de Looi. "Dat hoeft niet per se in het systeem te zitten, maar zou ook iets anders kunnen zijn. Jong Duitsland kan best extreem zijn in het veranderen van dingen. Bij de bekendmaking van de opstellingen zullen we echt weten hoe zij gaan staan, maar we weten wat we moeten doen."

Jong Oranje viert de goal van Justin Kluivert in de groepswedstrijd tegen Jong Duitsland. Foto: Pro Shots

'Dan is de kans groot dat wij de finale bereiken'

Jong Oranje speelde in de groepsfase in een matige wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Jong Duitsland. Toen was er van rivaliteit zoals we dat uit het verleden kennen bij duels tussen Nederland en Duitsland weinig sprake op het veld, maar met een finaleplek op het spel zal dat donderdag anders zijn.

"Ik denk dat het gevoel voor iedereen persoonlijk anders is, maar ik woon twee minuten van de Duitse grens, dus vind het altijd mooi om van ze te winnen", zegt Schuurs. "Als we net zo spelen als tegen Jong Frankrijk, gedisciplineerd en met veel inzet, dan is de kans groot dat wij de finale bereiken."

"Ik ben wel ietsje ouder dan Perr, dus heb ook wel wat meer duels tussen Nederland en Duitsland meegemaakt", aldus Van de Looi. "De mooiste wedstrijd? Dat is niet zo moeilijk: de halve finale op het EK van 1988. Dat was een hele bijzondere wedstrijd. Hopelijk kunnen wij er ook iets bijzonders van maken."

De wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Duitsland begint donderdag om 21.00 uur in de MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár. De winnaar neemt het zondag in de finale op tegen Jong Spanje of Jong Portugal, die donderdag om 18.00 uur tegenover elkaar staan.