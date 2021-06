Jasper Cillessen heeft geen goed woord over voor de keuze van bondscoach Frank de Boer om hem niet op te nemen in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK. De doelman, die vanwege een positieve coronatest in isolatie verblijft, spreekt in De Telegraaf van een enorme klap.

"Deze klap is enorm en zal heel lang nadreunen", aldus de 32-jarige Cillessen. "De pijn zit hem vooral in het feit dat ik deze mokerslag niet zag aankomen. Bij de bekendmaking van de EK-selectie was ik nog zijn eerste keeper. Hij wist toen al dat ik positief getest was."

De bekendmaking van de definitieve selectie was een week geleden. Afgelopen zondag zei De Boer nog dat Cillessen dagelijks getest werd en dat de doelman op het trainingskamp in het Portugese Lagos zou aansluiten als hij negatief zou testen.

"Desnoods zou ik na het trainingskamp pas aanhaken", vertelt Cillessen, die onverwacht werd gebeld door De Boer met de mededeling dat er een streep door zijn naam ging. "Ik heb écht geen idee wat er is veranderd."

Cillessen werd in de Oranje-selectie vervangen door AZ-doelman Marco Bizot, die als vierde keeper eigenlijk al was afgevallen. Maarten Stekelenburg (Ajax) en Tim Krul (Norwich City) zijn de andere keepers.

'Wil geen dingen zeggen die mensen beschadigen'

Cillessen heeft van De Boer nooit gehoord dat zijn EK-deelname in gevaar zou komen. "Daarom moet ik oppassen. Ik wil geen dingen zeggen die mensen beschadigen", vervolgt de keeper van Valencia.

"Ik vind het bovendien niet gepast om nu helemaal los te gaan, omdat mijn ploeggenoten vlak voor het EK zitten en we als Nederlands elftal één doel hebben: zo goed mogelijk presteren op het EK", aldus Cillessen, die benadrukt dat hij door zijn besmetting alleen maar lichte verkoudheidsklachten heeft gehad.

Zonder Cillessen speelde Oranje woensdag matig bij de eerste EK-test. Met Krul onder de lat werd in Faro met 2-2 gelijkgespeeld tegen Schotland.