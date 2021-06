Frank de Boer wil zijn 5-3-2-opstelling nog niet meteen afschrijven na het teleurstellende optreden van Oranje tegen Schotland (2-2) in de eerste test voor het EK. De Nederlandse bondscoach begon woensdag in een 5-3-2-formatie, maar zijn ploeg kon daarin niet overtuigen.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Nee, ik zie 5-3-2 nog niet als mislukt", zei De Boer bij de NOS. "We hebben in deze groep pas één keer met elkaar getraind. Je kan niet verwachten dat we meteen de sterren van de hemel spelen."

"Ik denk dat we heel goed kunnen voetballen in dit systeem en daar de spelers ook voor hebben. Veel jongens zoals Wout Weghorst en Memphis Depay komen in hun kracht en Denzel Dumfries bijvoorbeeld ook. Dat het beter moet is duidelijk, maar ik maak me hier verder nog niet te veel zorgen over."

Nederland speelde een zeer matige wedstrijd in het Portugese Faro en kwam tot twee keer toe op achterstand tegen de nummer 44 van de FIFA ranking. Memphis Depay zorgde in de zeventiende minuut voor de gelijkmaker en voorkwam vlak voor tijd met een fraaie vrije trap dat de ploeg van De Boer een pijnlijke nederlaag leed.

'Met 4-3-3 zet je meer druk, maar het kost ook meer kracht'

De Boer zette zijn formatie in de slotfase om naar 4-3-3 waarna Oranje iets meer kansen ging creëren. "Met dat systeem zet je sneller druk op de tegenstander, maar het kost ook veel meer kracht", vervolgde de Noord-Hollander, die benadrukte dat zijn ploeg nog weinig met de volledige selectie heeft getraind.

"Jongens als Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong zijn er pas twee dagen bij. We moeten ook niet verwachten dat het in één keer perfect loopt. We gaan de beelden rustig terugkijken en analyseren. Het bewegen zonder bal moet beter en soms was het wat te statisch."

De Boer wilde nog niet kwijt of Oranje zondag in de laatste oefenwedstrijd tegen Georgië weer in een 5-3-2-opstelling begint. Het toernooi start voor Oranje op 13 juni in de Johan Cruijff ArenA met de groepswedstrijd tegen Oekraïne.