Engeland heeft woensdag de eerste oefeninterland richting het EK nipt gewonnen van Oostenrijk. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate klopte de tweede tegenstander van Oranje in de groepsfase met 1-0. Duitsland kwam tegen Denemarken niet verder dan 1-1.

Het winnende doelpunt van Engeland in het Riverside Stadium in Middlesbrough viel na een uur spelen. De negentienjarige Arsenal-speler Bukayo Saka kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten en schoot raak in de verre hoek.

Oostenrijk kreeg nog een enorme kans op de gelijkmaker, maar Marcel Sabitzer had de pech dat hij de lat raakte. Vlak voor tijd kreeg Engeland nog een flinke tegenvaller te verwerken toen Trent Alexander-Arnold uitviel met ogenschijnlijk een hamstringblessure, waardoor hij moet vrezen voor deelname aan het EK.

Oostenrijk speelt op 17 juni in de Johan Cruijff ArenA tegen het Nederlands elftal in het tweede groepsduel in poule C. Engeland is ingedeeld in groep D met Kroatië, Schotland en Tsjechië.

Karim Benzema miste bij zijn rentree in de nationale ploeg een penalty. Karim Benzema miste bij zijn rentree in de nationale ploeg een penalty. Foto: ANP

Gelijkspel Duitsland, Benzema mist penalty bij Frankrijk

Duitsland slaagde er in het Tivoli Stadion in Tirol niet in om vertrouwen te tanken richting het EK. Tegen Denemarken werd een voorsprong uit handen gegeven: 1-1.

Duitsland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong door een doelpunt van Florian Neuhaus. Door een treffer van Yussuf Poulsen, die afrondde na een assist van Christian Eriksen, sleepte Denemarken een gelijkspel uit het vuur.

Mats Hummels en Thomas Müller hadden beiden een basisplaats. Joachim Löw liet de routiniers in de nasleep van het mislukte WK van 2018 weten dat hij ze niet meer nodig had, maar beiden dwongen met hun prestaties bij hun clubs een terugkeer in de Duitse selectie voor het EK af.

Frankrijk boekte in Nice een overtuigende 3-0-zege op Wales, maar profiteerde er wel van dat de tegenstander ruim een uur lang met tien man speelde. Neco Williams kreeg al in de 26e minuut rood.

Karim Benzema, die na vijf jaar afwezigheid weer terugkeerde in de nationale ploeg van Frankrijk, miste vanaf de stip de uitgelezen kans op de openingstreffer. Dankzij Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé werd alsnog een ruime overwinning geboekt.