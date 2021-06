Het Nederlands elftal is woensdagavond ontsnapt aan een pijnlijke nederlaag in de eerste oefenwedstrijd richting het EK. Door een late goal van Memphis Depay werd in Estádio Algarve in Faro met 2-2 gelijkgespeeld tegen Schotland. De aanvaller maakte ook de 1-1.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Zoals De Boer had aangekondigd, begon Oranje in een 5-3-2-opstelling. Dat had echter niet het gewenste effect. Nederland creëerde vrijwel niets tegen de gehavende Schotten, die vanwege een coronabesmetting in de selectie maar liefst zeven spelers misten.

De nummer 44 van de FIFA-ranglijst (Nederland staat zestiende) was gevaarlijker en kwam in tiende minuut op voorsprong. Jack Hendry scoorde. Zeven minuten later maakte Memphis 1-1 en dat was ook de ruststand.

Ook na rust speelde Oranje zwak en dat leidde tot de 1-2 van Kevin Nesbit in de 63e minuut. In de laatste twintig minuten ging de ploeg van De Boer aanvallender spelen en kwamen er kansen. Met een vrije trap tekende Memphis twee minuten voor tijd voor de 2-2-eindstand.

Het gelijkspel zal De Boer zorgen baren. Zondag wacht in de Grolsch Veste in Enschede de tweede en laatste oefenwedstrijd en daarin is Georgië de tegenstander. Het toernooi begint voor Oranje op 13 juni in de Johan Cruijff ArenA met de groepswedstrijd tegen Oekraïne.

Timber debuteert in basis

Woensdagavond in Estádio Algarve koos De Boer ervoor Jurriën Timber te laten debuteren in de basis, terwijl Wout Weghorst en Memphis de tweemansvoorhoede vormden. Tim Krul kreeg de kans onder de lat, tegen Georgië is het de beurt aan Maarten Stekelenburg.

Het was Schotland dat de eerste kansen kreeg en in de tiende minuut was het raak. Memphis leed balverlies, Stuart Armstrong pikte op en Jack Hendry klopte Krul met een laag schot (0-1). Een minuutje later was het zelfs bijna 0-2. Lyndon Dykes haalde hard uit, maar dit keer had Krul wel een antwoord.

In de zeventiende minuut was het wel raak, maar dan voor Nederland. Een lange bal van Timber werd door Georginio Wijnaldum koppend teruggelegd en Memphis schoot in één keer binnen. Veel meer dan die assist kon Wijnaldum niet laten zien, want volgens afspraak werden hij en Frenkie de Jong al na een half uur gewisseld voor Ryan Gravenberch en Davy Klaassen.

Ook na de wisselingen creëerde Oranje aanvallend weinig. Het spel miste verrassing, terwijl Weghorst voorin niet in stelling werd gebracht. De spits, die zijn eerste interland speelde onder De Boer, viel alleen op met een goede pass op Denzel Dumfries.

Jurriën Timber maakte zijn debuut. Jurriën Timber maakte zijn debuut. Foto: Pro Shots

Spel wordt niet beter na rust

In de beginfase van de tweede helft werd Weghorst wel een keer gevonden. Owen Wijndal leverde een lage voorzet die de vrijstaande spits had kunnen binnenschieten, maar hij miste de bal. Veel meer dwong Oranje niet af.

Het spel bleef matig, waardoor de gehavende Schotten eenvoudig overeind bleven. Sterker, in de 63e minuut werd het zelfs 1-2 voor de ploeg van bondscoach Steve Clarke. Een voorzet van Andrew Robertson werd bij de tweede paal binnengeschoten door Nisbet.

Zo werd het geen prettige avond voor Oranje en het werd bijna nog erger. David Turnbull kon zomaar opstomen door het midden, combineerde en ramde de bal net over de lat.

De achterstand was voor De Boer reden om de opstelling twintig minuten voor tijd om te gooien. Met Quincy Promes en Steven Berghuis werd geschakeld van 5-3-2 naar 4-3-3 en zowaar kwamen er kansen.

Invaller Patrick van Aanholt liet een goede mogelijkheid onbenut, waarna Memphis Oranje twee minuten voor tijd behoedde voor een nederlaag. Hij schoot een vrije trap prachtig binnen (2-2) en tekende zo voor een spaarzaam hoogtepunt.