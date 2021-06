Erwin Koeman gaat na anderhalf jaar weer aan de slag als trainer. De 59-jarige Nederlander heeft woensdag een contract getekend bij het Israëlische Beitar Jerusalem.

Koeman was sinds eind 2019 clubloos nadat hij was ontslagen als bondscoach van Oman. Met dat land strandde de coach in de groepsfase van de Golf Cup.

Hij beschikte voor zijn ontslag over een contract tot medio 2021. Het was zijn tweede klus als bondscoach, nadat hij eerder van 2008 tot 2010 voor de groep van Hongarije stond.

Voor zijn vertrek naar Oman was Koeman interim-trainer van Fenerbahçe. De Groninger fungeerde eerder als hoofdcoach van RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht en FC Eindhoven en hij was de rechterhand van zijn broer Ronald Koeman bij Southampton en Everton.

"De afgelopen weken hebben we elke steen omgedraaid om een ​​gerenommeerde en ervaren coach te vinden die aansluit bij hoe we het team willen zien", zegt Beitar-eigenaar Moshe Hogg op de site van zijn club. "Ik wens de nieuwe staf veel succes."

Beitar Jerusalem eindigde afgelopen seizoen op de vierde plek in de Ligat Ha'Al, de hoogste competitie in Israël.