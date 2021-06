De Chinese grootaandeelhouder United Vansen heeft met Martin Jol een akkoord bereikt over de verkoop van ADO Den Haag. Dat meldt het Chinese bedrijf woensdag in een verklaring.

United Vansen heeft de details van de aankoop niet bekendgemaakt. De overige aandeelhouders, de Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA) en vereniging HFC ADO Den Haag (HFC), moeten nog wel met Jol als nieuwe eigenaar instemmen om de verkoop te bekrachtigen.

"Jol is een icoon, voor zowel ADO als de stad Den Haag", schrijft United Vansen. "Voor zover wij vanuit Den Haag hebben begrepen, is Martin Jol een ideale kandidaat. Niet alleen voor de stakeholders, maar nog belangrijker: ook voor de ADO-fans. Dit is precies wat we hebben gewild voor de toekomst van de club, die voor altijd ook 'onze club' zal zijn."

De 65-jarige Jol was tot februari dit jaar hoofd van het technisch hart van ADO Den Haag. De oud-speler vond dat zijn rol er na de transferperiode op zat en ging in een andere functie verder bij de club. Een paar maanden later degradeerde ADO als hekkensluiter voor het eerst sinds 2007 uit de Eredivisie.

Met de verkoop van de aandelen aan Martin Jol komt er hoogstwaarschijnlijk een einde aan het controversiële eigenaarschap van United Vansen. Het bedrijf nam in 2015 onder leiding van Wang Hui 95 procent van de aandelen in de Haagse club over, maar een gelukkig huwelijk werd het allerminst.

ADO moest twee keer naar de rechter stappen om United Vansen aan de betalingsverplichtingen te laten voldoen, waaronder in april. Toen ging het om 2,5 miljoen euro en was het voortbestaan van ADO in gevaar.

Wang Hui was sinds 2015 de eigenaar van ADO Den Haag. Wang Hui was sinds 2015 de eigenaar van ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

ADO wil dat United Vansen aandelen verliest

Overigens wil het akkoord niet direct betekenen dat Jol ook de eigenaar van de Keuken Kampioen Divisie-club wordt. De clubleiding is een procedure gestart waarmee United Vansen zijn rechten over de aandelen verliest.

Na overleg met de rechtbank werd Jeroen Reiziger eind vorige maand als herstructureringsdeskundige aangesteld. Reiziger was eerder betrokken bij de redding van onder meer FC Emmen, Roda JC en Fortuna Sittard.

Samen met Reiziger spreekt de huidige clubleiding, zonder de inmiddels opgestapte directeur Mohammed Hamdi, met potentiële investeerders. Een van hen zou Ad Nederlof zijn. De 73-jarige Nederlof is multimiljonair en stond in 2019 in de Quote 500.

Naast de aandeelhouders STA en HFC ADO Den Haag moet ook de KNVB nog instemmen met de nieuwe eigenaar. De licentiecommissie van de voetbalbond neemt daar normaal gesproken zes weken de tijd voor.