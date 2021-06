Ronald Koeman lijkt alsnog een jaar bij FC Barcelona te mogen blijven. Volgens het doorgaans goede ingevoerde Sport en Catalunya Ràdio heeft president Joan Laporta besloten een einde te maken aan de trainerssoap en definitief het vertrouwen te geven aan de Nederlander.

Volgens de Spaanse media wordt de huidige verbintenis van Koeman tot 2022 voor een groot deel omgezet in een prestatiecontract. Daarin schijnt ook een optie voor een extra jaar te zijn opgenomen, die alleen wordt gelicht als bepaalde doelstellingen worden behaald. Welke dat zijn, is niet bekend. De raad van bestuur van FC Barcelona zou donderdag bijeenkomen om in te stemmen met het contract.

Met de nieuwe verbintenis lijkt er een einde te komen aan de lange soap rond de positie van Koeman. De Nederlander kwam onder druk te staan nadat FC Barcelona in de slotfase van La Liga de titelkansen verspeelde.

De onlangs verkozen voorzitter Laporta kondigde eind mei grote veranderingen aan in Camp Nou en sprak sindsdien verschillende keren met Koeman en diens zaakwaarnemer Rob Jansen. Hoewel Koeman over een doorlopend contract beschikt, leek hij niet zeker van zijn baan.

Laporta, een groot fan van icoon Xavi, weigerde in de openbaarheid keer op keer uit te spreken dat Koeman ook volgend seizoen trainer van FC Barcelona zou zijn, wat het managementbureau van Koeman in het verkeerde keelschat schoot. Dat bleek onder meer uit een bericht van afgelopen vrijdag op Twitter, dat na een uur werd verwijderd.

"Stel je voor, ik wil met je trouwen, maar heb wel mijn twijfels", zo luidde het bericht op het Twitter-account van Wasserman Netherlands. "Geef me twee weken om een betere partner te vinden. Als me dat niet lukt, kunnen we alsnog met elkaar trouwen."

Laporta sprak in openbaar over 'ziekenhuisopname' Koeman

Daar kwam bovenop dat Laporta tijdens een persbijeenkomst van afgelopen vrijdag zei dat Koeman met spoed in het ziekenhuis was opgenomen vanwege angstaanvallen als gevolg van zijn onzekerheid over zijn toekomst bij FC Barcelona. Dat werd door Koeman en diens zaakwaarnemer Jansen stellig ontkend.

"Dat is schending van de privacy", aldus Jansen. "Ronald heeft alleen zijn bloeddruk laten meten. Hij heeft een hartkatheterisatie gehad en wordt dus af en toe gecontroleerd. Het is totale onzin. Meer is het niet." Koeman zelf sprak het bericht van Laporta ook tegen in een bericht op Twitter.

In zijn eerste jaar als trainer van FC Barcelona werd Koeman geen kampioen van Spanje, maar won de club wel de Copa del Rey, de eerste prijs in twee jaar. Bovendien verdreef hij het chagrijn bij Lionel Messi nadat de Argentijnse superster wilde vertrekken vanwege een conflict met de toenmalige voorzitter Josep Maria Bartomeu.

FC Barcelona, dat door de coronacrisis veel inkomsten is misgelopen en er financieel slecht voor staat, roert zich inmiddels druk op de transfermarkt. Sergio Agüero, Eric García (beiden Manchester City) en Emerson Royal (Real Betis) werden transfervrij vastgelegd voor het komende seizoen. Daar komen volgens Spaanse media Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Memphis Depay (Olympique Lyon) nog bij.