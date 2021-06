De Belgische bondscoach Roberto Martínez heeft woensdag tekst en uitleg gegeven, omdat werd gemeld dat spelers uit zijn selectie hebben geweigerd een coronavaccin te nemen. Volgens de Spanjaard is de ophef overdreven en zal iedere speler tegen COVID-19 worden gevaccineerd.

"In de staf is iedereen gevaccineerd. Onder de spelers zal iedereen tussen nu en het einde van het EK gevaccineerd worden", zei Martínez volgens Sporza op zijn persconferentie.

"Iedereen is het erover eens dat we gevaccineerd moeten zijn om veilig te zijn. We zijn de overheid en de gezondheidszorg ook dankbaar. Sommige spelers hebben het vaccin al gekregen."

Net als bij Oranje kregen spelers uit de Belgische EK-selectie de mogelijkheid om zich voorafgaand aan het toernooi te laten vaccineren. Toen duidelijk werd dat niet iedere speler hiervan gebruikmaakte, ontstond er ophef.

Volgens Martínez is het een privézaak welke spelers wel en niet een vaccin nemen en zijn de keuzes gebaseerd op medische overwegingen. "We zijn over deze kwestie van niets iets aan het maken", vervolgde hij.

"Iedere speler heeft een specifiek advies gekregen op basis van zijn individuele geval. Dat zijn medische beslissingen, die bedoeld zijn om iedereen optimaal te laten presteren. Sommige spelers hebben bijvoorbeeld al antilichamen. De meerderheid is nu al gevaccineerd. We zijn voor vaccinatie, daar is geen discussie over."

Ook bij Oranje ophef over spelers die vaccin weigeren

Ook bij het Nederlands elftal hebben niet alle spelers zich laten vaccineren. De internationals kregen ook de kans zich te laten inenten voor het trainingskamp in Portugal.

Matthijs de Ligt zei aanvankelijk dat hij het aanbod had afgeslagen. Dit leidde tot veel kritiek op sociale media. De verdediger van Juventus kwam zaterdag terug op zijn besluit en liet weten toch een prik tegen COVID-19 te nemen.

België zit op het EK in poule B met Denemarken, Finland en Rusland. De ploeg van bondscoach Martínez begint het toernooi volgende week zaterdag tegen Rusland.