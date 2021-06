De Schotse bondscoach Steve Clarke mist woensdagavond in de oefeninterland tegen het Nederlands elftal nog eens zes spelers. Zij blijven uit voorzorg thuis, omdat middenvelder John Fleck dinsdag positief op het coronavirus is getest.

Volgens BBC Scotland zijn Che Adams, John McGinn, David Marshall, Stephen O'Donnell, Nathan Patterson en Grant Hanley er woensdag niet bij in Portugal, waar het oefenduel in de aanloop naar het EK wordt afgewerkt.

De zes testten weliswaar negatief op het coronavirus, maar met het oog op het EK wil Clarke geen enkel risico nemen. Schotland begint het EK op maandag 14 juni in Glasgow tegen Tsjechië en neemt het daarna in de groepsfase nog op tegen Engeland en Kroatië.

De positief geteste middenvelder van Sheffield United heeft geen symptomen, maar moet tien dagen in quarantaine blijven of tot het moment dat hij twee keer negatief is getest.

Clarke kan daardoor tegen het Nederlands elftal over slechts negentien spelers beschikken. Schotland oefent zondag ook nog tegen Luxemburg.

Het duel tussen Nederland en Schotland begint woensdag om 20.45 uur. Voor Oranje volgt zondag nog de uitzwaaiwedstrijd tegen Georgië in Enschede.