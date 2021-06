Bondscoach Stefan Kuntz van Jong Duitsland kijkt reikhalzend uit naar de halve finale van donderdag tegen Jong Oranje op het EK onder 21 jaar. Hij zegt nu al trots te zijn op zijn ploeg.

"Ik heb met heel mijn hart gehoopt dat de jongens hier nog een wedstrijd kunnen spelen. We hebben voor dit toernooi gezegd dat we ons met de beste teams konden meten. Dat is van groot belang voor deze spelers."

Duitsland moest maandag diep gaan in de kwartfinales en versloeg Denemarken pas na strafschoppen. Ook Nederland had het zwaar tegen titelfavoriet Frankrijk, maar won wel in de reguliere speeltijd door een goal in de slotminuut.

De Duitsers zien Oranje dan ook als favoriet in de halve finale. "Maar alles is mogelijk", denkt Nico Schlotterbeck, verdediger van Union Berlin. "Het speelt wel zeker een rol dat wij tegen Denemarken tot het gaatje moesten gaan."

'Voor elke speler telt hier alleen de titel'

Aanvoerder Arne Maier is nog niet tevreden met het bereiken van de halve finales. "Voor elke speler telt hier alleen de titel", aldus de middenvelder van Arminia Bielefeld. "Ik hoop dat we het tegen Nederland in negentig minuten kunnen klaren."

Jong Oranje tegen Jong Duitsland begint donderdag om 21.00 uur in de MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár. De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje of Portugal, die donderdag om 18.00 uur tegenover elkaar staan.

Eind maart troffen Jong Oranje en Duitsland elkaar al in de groepsfase van dit EK. Die ontmoeting, eveneens in Székesfehérvár, eindigde in 1-1. Nederland werd vervolgens door een 6-1-zege op Hongarije eerste in de poule.