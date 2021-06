Jong Oranje heeft een compleet fitte selectie voor de halve finale van donderdag tegen Jong Duitsland op het EK onder 21 jaar. Perr Schuurs en Tyrell Malacia kampten met pijntjes, maar zijn er gewoon bij.

Schuurs hield maandag aan de kwartfinale tegen Frankrijk (2-1) een blaar aan de grote teen van zijn linkervoet over en Malacia moest zich in de slotfase laten vervangen door een blessure. Beide uitblinkers van die wedstrijd trainden dinsdag niet mee.

Woensdag was dat wel het geval. Schuurs liet voor het begin van de oefensessie in de dug-out nog wel even door een lid van de medische staf naar zijn voet kijken, maar sloot daarna aan bij de warming-up.

"Het gaat gelukkig heel goed met mijn teen", zei Schuurs na de training op een digitale persconferentie. "De blaar werd een open wond. We zijn er dus iets voorzichtiger mee geweest, zodat ik morgen met zo weinig mogelijk pijn kan spelen."

Jong Oranje traint gewoon in Boedapest

Bondscoach Erwin van de Looi koos er woensdag voor om net als de voorgaande keren te trainen op het veld van BVSC Boedepast en niet 65 kilometer verderop in de MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár, waar het duel met Duitsland wordt gespeeld.

Jong Oranje tegen Jong Duitsland, dat in de kwartfinales na strafschoppen won van Denemarken, begint donderdag om 21.00 uur. De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje of Portugal, die donderdag om 18.00 uur tegenover elkaar staan.

Eind maart troffen Jong Oranje en Duitsland elkaar al in de groepsfase van dit EK. Die ontmoeting, eveneens in Székesfehérvár, eindigde in 1-1. Nederland werd vervolgens door een 6-1-zege op Hongarije eerste in de poule.

Als Jong Oranje de eindstrijd haalt, traint de selectie vrijdag nog in Boedapest. Later die dag vliegt de ploeg dan van Hongarije naar Slovenië, waar de finale wordt afgewerkt in het Stozicestadion in Ljubljana.