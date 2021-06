André Onana heeft woensdag zijn verhaal goed kunnen overbrengen aan het internationaal sporttribunaal CAS tijdens een vier uur lange online zitting. Dat laat Ajax weten in een verklaring.

De 25-jarige Onana werd in oktober vorig jaar positief getest op furosemide bij een dopingcontrole. Het verboden middel zat volgens Onana in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die de keeper voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde.

De UEFA gelooft de doelman uit Kameroen, maar schorste hem in februari wel voor twaalf maanden vanwege nalatigheid. Onana liet het daar niet bij zitten en tekende beroep aan bij het CAS. Tijdens de beroepszitting werd hij bijgestaan door advocaten van Ajax.

"Onana heeft zijn verhaal goed kunnen overbrengen en de arbiters hebben ruim de tijd genomen om naar zijn verhaal te luisteren", aldus Ajax. "Hij heeft het CAS gevraagd hem geen straf op te leggen, dan wel een aanzienlijk kortere straf dan de opgelegde twaalf maanden."

Volgens Ajax is de UEFA ondertussen niet van standpunt veranderd. De Europese voetbalbond wil dat dat het CAS vasthoudt aan de schorsing van twaalf maanden, zo bleek tijdens de zitting.

Het is nog niet bekend wanneer het CAS uitspraak doet. Onana's advocaat Dolf Segaar zei eerder dat er één of twee weken na de behandeling van de zaak waarschijnlijk duidelijkheid komt over de strafmaat. De doelman staat nog maar één jaar onder contract bij Ajax, dat hem wil verkopen als hij niet bijtekent.