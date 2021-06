FC Barcelona is vooralsnog behoorlijk actief op de transfermarkt. De Spaanse grootmacht haalde woensdag met Emerson Royal van Real Betis de derde aanwinst voor komend seizoen.

FC Barcelona versterkte zich eerder met Sergio Agüero en Eric García, die beiden over een aflopend contract beschikten bij Manchester City. García kwam al uit in de jeugdopleiding van de Catalanen.

Het lag al in de lijn der verwachting dat Emerson bij FC Barcelona zou belanden. De club werkte in januari 2019 samen met Real Betis om hem vanuit zijn vaderland Brazilië, waar hij actief was voor Atlético Mineiro, naar Spanje te halen.

FC Barcelona en Real Betis betaalden allebei de helft van de transfersom van 12 miljoen euro en daarbij werd afgesproken dat FC Barcelona na twee jaar de mogelijkheid heeft om Emerson over te nemen. Real Betis ontvangt naar verluidt 9 miljoen euro.

Emerson wordt concurrent van Dest

Met de komst van de 22-jarige Emerson krijgt Sergiño Dest er bij FC Barcelona een geduchte concurrent bij. De oud-Ajacied kwam afgelopen seizoen in zijn debuutjaar in Camp Nou veel aan spelen toe, maar zal zich dus opnieuw moeten bewijzen.

FC Barcelona is waarschijnlijk nog lang niet klaar op de transfermarkt. De nummer drie van vorig seizoen in La Liga aast ook op onder anderen Georginio Wijnaldum en Memphis Depay, die beiden transfervrij zijn.

Het is nog altijd wel de vraag wie volgend seizoen de trainer is van FC Barcelona. De nieuwe voorzitter Juan Laporta lijkt geen uitgesproken fan te zijn van Ronald Koeman, maar zei wel diens nog één jaar lopende verbintenis in principe te respecteren.