De internationale spelersvakbond FIFPRO is zeer bezorgd over het feit dat de Copa América deze maand in Brazilië wordt gehouden. Het land is zwaar getroffen door de coronacrisis, die nog steeds bij lange na niet onder controle is.

Argentinië trok zich onlangs terug als organisator van de Copa América vanwege de situatie rond het coronavirus en eerder was Colombia al afgehaakt door de politieke instabiliteit. Brazilië voelde zich wel geroepen om het toernooi te huisvesten.

De FIFPRO vreest nu echter voor de gezondheid van de betrokkenen. "De situatie in Brazilië is alarmerend. Daar komt nog eens bij dat er maar heel weinig tijd is om alles goed te regelen", aldus de belangenorganisatie voor profvoetballers.

"Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van spelers, staf, maar ook van de inwoners van het land. We vragen om strenge maatregelen die de veiligheid van iedereen kunnen waarborgen."

Ook wil de FIFPRO dat de spelers alle vrijheid hebben om af te zien van deelname. "Als ze hun gezondheid en die van hun familie belangrijker vinden, mag dat geen schorsing of andere sancties tot gevolg hebben."

De Copa América vindt plaats van 13 juni tot en met 10 juli, zo'n beetje tegelijkertijd met het EK. Beide evenementen hadden vorig jaar afgewerkt moeten worden, maar werden toen met een jaar verplaatst vanwege de coronacrisis.