Perr Schuurs heeft Jong Oranje woensdag op scherp gezet voor de ontmoeting met Jong Duitsland van donderdag in de halve finales van het EK. De verdediger, die met Ajax dit seizoen de landstitel en de TOTO KNVB Beker veroverde, hoopt deze week een derde hoofdprijs toe te voegen aan zijn erelijst.

"Als dat gebeurt, is het voor mij een bijna perfect seizoen", zei de 21-jarige verdediger, die maandag in de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Jong Frankrijk in het centrum van de defensie met Sven Botman indruk maakte.

"Ik denk dat het een hele sterke wedstrijd van mij was. Vooral verdedigend had ik veel belangrijke momenten. Het is voor mij gewoon lekker om dat even te kunnen laten zien", aldus Schuurs, die het seizoen bij Ajax begon als basisspeler maar na de winterstop niet meer zeker van zijn plaats was.

De zege op Frankrijk kwam voor velen als verrassing. "Wij lezen en horen natuurlijk ook alles. We werden gezien als underdog tegen Frankrijk. Frankrijk was voor het toernooi eigenlijk al titelfavoriet", zegt Schuurs.

"Maar in de groepsfase hadden ze van Denemarken verloren, dus we wisten zeker dat er kansen lagen. Wij wisten precies wat ons plan was om hen te bestrijden. Daar hielden we ons aan en het heeft heel goed uitgepakt."

Perr Schuurs kwam maandagavond tegen Jong Frankrijk in actie. Perr Schuurs kwam maandagavond tegen Jong Frankrijk in actie. Foto: Pro Shots

Schuurs kreeg appjes van Ten Hag en Van der Sar

De jeugdinternationals kregen na kwalificatie voor de halve finales veel complimenten. Dat gold ook voor Schuurs. "Ik kreeg appjes en berichten van familie en vrienden, maar ook van trainer Erik ten Hag en directeur Edwin van der Sar. En Davy Klaassen belde me even. Dat blijft leuk, zeker als het positief is."

Het gevaar na een goede prestatie is soms dat de scherpte daarna wat minder is. Schuurs wil daarvoor waken. "We zijn hier om drie wedstrijden te winnen. Nu hebben we nog niets. We moeten nog twee potjes winnen en dan hebben we wat we echt willen."

De spelers van Jong Oranje kunnen in de voetsporen treden van de selecties die in 2006 en 2007 met bondscoach Foppe de Haan de Europese titel behaalden. Schuurs is zelf in 1999 geboren, dus kent al die spelers niet heel goed. "Wel van wat later, want de KNVB heeft de jeugdinternationals van toen voor aanvang van dit toernooi een video voor ons laten maken om ons succes te wensen", vertelt de verdediger.

"Nicky Hofs zat daar bijvoorbeeld ook bij, weet ik nog. Het zou mooi zijn als wij als derde Jong Oranje-selectie in dat rijtje komen. Er zijn nu in de halve finales vier teams over die heel dicht bij elkaar zitten. Het komt erop aan wie het meeste wil en de meeste discipline heeft om slim te spelen."

De wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Duitsland begint donderdag om 21.00 uur.