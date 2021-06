Manchester City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak heeft de supporters beloofd dat komende zomer grote aankopen worden gedaan. De Premier League-club vindt dat er ondanks het succesvolle seizoen versterkingen nodig zijn.

"We hebben de landstitel veroverd, maar dat betekent niet dat we met een voldaan gevoel op onze lauweren kunnen rusten. Dat zou de grootste fout zijn die we nu kunnen maken", zei Al Mubarak dinsdagavond op het clubkanaal van City.

De 'Citizens' werden afgelopen seizoen kampioen, veroverden de League Cup en haalden eindelijk de finale van de Champions League. De kers op de taart in het miljoenenbal bleef echter uit, want Chelsea was zaterdag met 1-0 te sterk voor het sterrenensemble van manager Josep Guardiola.

"Je kunt niet elke seizoen alles winnen, maar we zullen wel elk seizoen meedoen om de prijzen. Dit is het moment om een krachtig signaal af te geven. Het signaal dat we niet alleen tevreden zijn met de landstitel", aldus Al Mubarak, die in het afgelopen seizoen in totaal honderden miljoenen euro's uitgaf aan nieuwe spelers.

Manchester City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak (links) belooft de fans grote aankopen komende zomer. Manchester City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak (links) belooft de fans grote aankopen komende zomer. Foto: Getty Images

City moet op zoek naar opvolger Agüero

Manchester City moet hoe dan ook de transfermarkt op, want de kampioen van Engeland zag deze week met clubicoon Sergio Agüero een belangrijke kracht transfervrij naar FC Barcelona vertrekken. Onder anderen Tottenham Hotspur-spits Harry Kane wordt in verband gebracht met een overstap naar City.

"Het is bijzonder moeilijk om de schoenen van Agüero te vullen, maar ik heb er vertrouwen in dat we de juiste speler zullen vinden die daartoe in staat is", vervolgde de City-voorzitter.

"We zullen ook moeten investeren in andere posities in de selectie. Ik wil niet te veel nieuwe spelers, want het draait voor mij om kwaliteit en niet om kwantiteit. Maar we zullen hoe dan ook op belangrijke posities goede spelers naar de club halen."