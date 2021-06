Ronald de Boer wordt ambassadeur van het controversiële WK van 2022 in Qatar. De 51-jarige oud-international gaat promotiewerkzaamheden verrichten voor het toernooi, dat onder vuur ligt vanwege de mensenrechtenschendingen in de oliestaat.

Uit onderzoek van de Britse krant The Guardian bleek dat ruim 6.750 arbeidsmigranten uit India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka zijn overleden bij onder andere de bouw van de acht WK-stadions in Qatar. Sindsdien roepen mensenrechtenorganisaties de deelnemende landen op het toernooi te boycotten, maar vooralsnog gaat dat gewoon door.

De mensenrechtenschendingen in Qatar weerhielden De Boer, die eerder al ambassadeur van de WK-bid van Qatar was, er niet van om ambassadeur te worden. "Ik heb hier heel goed over nagedacht", benadrukt hij in gesprek met het AD. "Als ik niet oprecht zou geloven in dit verhaal, had ik het nooit gedaan."

"Ik ben er echt van overtuigd dat het voetbal juist kan helpen om de situatie in Qatar te verbeteren. En dat de mensen in het land ook écht de intentie hebben om dingen te gaan veranderen. Dat ze luisteren, dingen serieus nemen."

Frank de Boer, bondscoach van het Nederlands elftal en de broer van Ronald de Boer.

Broer en bondscoach Frank de Boer is op de hoogte

De Boer zegt op de hoogte te zijn van het onderzoek van The Guardian. "Ik zal nooit zeggen dat alles in Qatar goed gaat of goed is gegaan. Er zijn veel verschillende onderzoeken gedaan door diverse instanties, dat maakt het heel moeilijk exact te oordelen. Natuurlijk wil ook ik dat de werkomstandigheden verbeteren: dat is nou juist een reden om dit te doen."

Zijn broer en bondscoach Frank de Boer weet van de toekomstige functie van Ronald de Boer bij de toernooiorganisatie. "Hij weet al een tijd dat ik dit ging doen. Ik respecteer zijn standpunten, hij de mijne. Ik heb een stuk langer in Qatar gewoond dan hij, dus ik denk dat mijn perspectief ook anders is."

"Wat mij sterkt in mijn overtuiging om dit te doen, is dat jongens als Xavi en Eto'o hier ook in geloven. Denk je dat die achterlijk zijn? Xavi is een heel intelligente, weldenkende jongen die zijn geld allang heeft verdiend. Eto'o hetzelfde verhaal, die is nota bene ambassadeur van UNICEF. En mijn familie steunt mij ook volledig in deze rol. Ik sta hier volledig achter."