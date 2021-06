Bondscoach Erwin van de Looi benadrukt dat er geen feeststemming heerst bij Jong Oranje na de stunt tegen Jong Frankrijk in de kwartfinales van het EK. De Nederlandse beloften treffen donderdag Jong Duitsland bij de laatste vier.

"Na het eten moest iedereen zich verplicht laten verzorgen", aldus Van de Looi twee dagen voor de wedstrijd tijdens een persmoment. "De jongens waren daarna allemaal heel snel naar de kamer. We hebben hier geen feest gevierd ofzo. We hebben ontspannen ons ding gedaan. We moeten wel weer gewoon door."

Van de Looi denkt dat de "volwassen" houding van de spelers komt doordat de meesten tijdens hun loopbaan al het nodige hebben meegemaakt. "Ze zijn best wat gewend. In de groepsfase was er wat negativiteit, nu is er een bepaalde euforie."

"Ze zijn in staat om die dingen naast zich neer te leggen, te parkeren. Als je bijvoorbeeld naar Perr Schuurs of Sven Botman kijkt, die jongens maak je niet gek. Ze genieten net als de rest van wat er gisteren is gebeurd."

De spelers van Jong Oranje zijn door het dolle heen na de winnende treffer van Myron Boadu tegen Jong Frankrijk. De spelers van Jong Oranje zijn door het dolle heen na de winnende treffer van Myron Boadu tegen Jong Frankrijk. Foto: ANP

Appje van Frank de Boer

Van de Looi kreeg veel complimenten voor de stunt tegen Jong Frankrijk, dat de gedoodverfde favoriet was voor de Europese titel. Ook bondscoach Frank de Boer liet van zich horen.

"Hij appte me voor en na de wedstrijd. Hij had ervan genoten, zei hij. Dat is leuk", aldus Van de Looi, die vooral ook de berichten waardeerde van mensen die onder de indruk waren van het spel van Jong Oranje. "Dat vind ik eigenlijk nog mooier dan alleen felicitaties voor de overwinning."

Jong Oranje neemt het donderdag in de halve finales op tegen Jong Duitsland, dat in de kwartfinales na strafschoppen afrekende met Jong Denemarken. Van de Looi had liever de Denen getroffen.

"Ik had een lichte voorkeur voor Jong Denemarken. Het is wel leuk voor de Duitse bondscoach dat hij ook gewonnen heeft en dat we elkaar weer tegenkomen", aldus Van de Looi. "Maar de Denen spelen iets voorspelbaarder dan de Duitsers."

Eind maart stonden Duitsland en Nederland in de groepsfase ook al tegenover elkaar. Dat duel eindigde toen onbeslist (1-1). Het duel van donderdag in het Hongaarse Székesfehérvár begint om 21.00 uur.