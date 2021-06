Joan Laporta heeft zich dinsdag wederom positief uitgelaten over Ronald Koeman. De voorzitter van FC Barcelona deed net als maandag uitspraken die erop lijken te duiden dat de Nederlandse coach mag blijven in Camp Nou.

Er is onzekerheid over de positie van Koeman sinds Laporta recent "grote veranderingen" aankondigde bij de club. De voorzitter en de trainer hebben al met elkaar gesproken en deze week volgt een besluit over de toekomst van de oud-bondscoach van Oranje.

"Ik voel me op mijn gemak bij Ronald en hij hopelijk ook bij mij. Ik wilde een paar plooien met hem gladstrijken en daar werken we aan. Het is nu zaak dat we de gesprekken afronden en dat alles in het belang van Barcelona is", zei Laporta dinsdag bij de presentatie van de nieuwe verdediger Eric Garcia.

"De gesprekken verlopen goed, er is een heldere communicatie. Het duurt niet lang voordat er duidelijkheid komt. Als Ronald blijft, gaan we dingen verbeteren, zodat we niet nog een seizoen als afgelopen seizoen meemaken. Ik zie hem eerder blijven dan vertrekken."

Maandag had Laporta bij de presentatie van Sergio Agüero - hij komt net als Garcia transfervrij over van Manchester City - al gezegd dat "de wil er is" om het contract van Koeman te respecteren.

Koeman ligt nog voor een jaar vast in Camp Nou. Tijdens zijn eerste seizoen als Barcelona-trainer werd de club na een slecht begin derde in La Liga en werd de Copa del Rey veroverd.