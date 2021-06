Carlo Ancelotti keert terug als trainer van Real Madrid. De Italiaan, die al twee jaar eerder werkzaam was in de Spaanse hoofdstad, volgt de opgestapte Zinédine Zidane op, zo heeft de club dinsdag gemeld.

De 61-jarige Ancelotti komt over van Everton en tekent een contract voor drie jaar bij de 'Koninklijke', waar afgelopen donderdag Zidane voor de tweede keer in zijn loopbaan opstapte. De Fransman besloot zijn lopende contract tot 2022 niet meer uit te dienen vanwege een verschil van inzicht over de samenstelling van de selectie.

"Ik heb genoten van mijn tijd bij Everton, maar deze onverwachtse kans kan ik niet laten liggen", aldus Ancelotti op de site van Everton. "Naar mijn mening is dit op dit moment de juiste zet voor mij en mijn gezin."

Voor Ancelotti is overstap naar Real Madrid een terugkeer op het oude nest. De Italiaan werkte van 2013 tot 2015 bij de 34-voudig landskampioen en was bijzonder succesvol met vier prijzen, waaronder de Champions League (2014) en de wereldtitel voor clubteams (2014).

In mei 2015 werd Ancelotti ontslagen bij Real Madrid. Voorzitter Florentino Pérez, die nog altijd de scepter zwaait bij Real, hield hem verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten. Real verloor toen de titelstrijd van FC Barcelona en werd in de halve finales van de Champions League uitgeschakeld.

Sindsdien was Ancelotti de coach bij Bayern München, waarmee hij een keer de landstitel won, Napoli en Everton. Bij laatstgenoemde club, waar Marcel Brands technisch directeur is, was hij sinds 2019 de manager.

Zidane was assistent onder Ancelotti bij Real Madrid. Foto: ANP

Ancelotti moet Real verversen

Ancelotti staat voor een zware opgave bij Real, want hij moet de relatief oude selectie na een seizoen zonder prijzen gaan renoveren. Onder anderen over de 35-jarige aanvoerder Sergio Ramos wordt in Spanje hevig gespeculeerd over een vertrek. Ramos is buiten de Spaanse selectie gelaten voor het EK.

Voor komend seizoen is Real al verzekerd van de diensten van David Alaba. De 28-jarige verdediger komt transfervrij over van Bayern München. Hij is naar verwachting niet de laatste versterking voor de Spaanse club.

Real werd afgelopen seizoen achter Atlético Madrid tweede in La Liga en uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League (door Chelsea) en de achtste finales van de Copa del Rey (door derdedivisionist Alcoyano).