Jesse Lingard is dinsdag niet opgenomen in de EK-selectie van Engeland. De 27-voudig international beleefde een sterke tweede seizoenshelft bij West Ham United, maar wordt daar niet voor beloond door bondscoach Gareth Southgate.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Lingard verkaste in de winterstop van Manchester United naar West Ham. Bij zijn nieuwe club kwam de spelmaker, die op het WK van 2018 nog basisspeler was, in zestien officiële wedstrijden tot negen doelpunten en vijf assists.

Naast Lingard zijn ook keeper Aaron Ramsdale (Sheffield United), verdedigers Ben Godfrey (Everton), Ben White (Brighton & Hove Albion), middenvelde rJames Ward-Prowse (Southampton) en aanvallers Mason Greenwood (Manchester United), Ollie Watkins (Aston Villa) afgevallen.

Van de talentvolle Greenwood was eerder op dinsdag al bekend dat hij niet mee zou gaan naar het EK. De aanvaller moet volgens zijn club de tijd nemen om te herstellen van een blessure waarmee hij al langer kampt.

Engeland zit op het EK in groep D, met Tsjechië, Schotland en Kroatië. 'The Three Lions' beginnen het toernooi volgende week zondag met een wedstrijd tegen Kroatië.

EK-selectie Engeland Keepers: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton)

Verdedigers: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Middenvelders: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Aanvallers: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)