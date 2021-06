Ajax en Go Ahead Eagles zouden een mondeling akkoord hebben bereikt over de transfer van doelman Jay Gorter. Dat melden De Telegraaf en VI dinsdag.

Volgens De Telegraaf zal Ajax 1 miljoen euro betalen voor de keeper, die afgelopen seizoen doorbrak bij het gepromoveerde Go Ahead Eagles. In de koopovereenkomst zou ook een doorverkooppercentage zijn bedongen door de club uit Deventer. Zodra het papierwerk rond is, gaat Ajax met de doelman in gesprek over zijn eigen verbintenis.

De 21-jarige Gorter moet in Amsterdam Kjell Scherpen opvolgen. Volgens verschillende media staat Scherpen op het punt om Ajax te verruilen voor het Engelse Brighton & Hove Albion. Met die transfer is naar verluidt een bedrag van 5 miljoen euro gemoeid.

Gorter had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de verrassende promotie van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie. Met 25 clean sheets in 37 competitiewedstrijden brak hij het record van Tonny van Leeuwen, die in het seizoen 1970/1971 in dienst van GVAV 23 keer de nul hield. Hij werd bovendien verkozen tot de beste doelman van de Keuken Kampioen Divisie.

In zijn jeugdjaren speelde Gorter al vier jaar in de opleiding van Ajax, waarna hij als veertienjarige naar amateurclub AFC vertrok. Via de jeugdopleiding van AZ maakte hij in 2018 de overstap naar Go Ahead Eagles, dat alleen voor Jan Kromkamp meer transfergeld ontving. Kromkamp verkaste in 2000 voor 1,5 miljoen euro naar AZ.

Gorter zou de tweede versterking voor Ajax zijn. De Amsterdammers namen eerder doelman Remko Pasveer transfervrij over van Vitesse. Het is nog niet duidelijk of André Onana, die momenteel een dopingschorsing uitzit, komende zomer bij de regerend landskampioen blijft. De keeper staat volgens de NOS in de nadrukkelijke belangstelling van Arsenal.