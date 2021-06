Frank de Boer is er nog niet over uit wie de eerste doelman van Oranje wordt nu Jasper Cillessen ontbreekt op het EK. De bondscoach van Oranje moet kiezen tussen Maarten Stekelenburg en Tim Krul.

Van Cillessen werd dinsdag bekend dat hij het EK mist vanwege een coronabesmetting. AZ-keeper Marco Bizot werd om die reden toegevoegd aan de selectie, al zal hij derde doelman zijn.

"Jasper zou de eerste EK-wedstrijd sowieso niet halen. Nu heb ik drie fitte keepers tot mijn beschikking. We gaan zien wie er morgen op doel staat. Ik heb er nog geen keuze over gemaakt", zei De Boer dinsdag, een dag voor de oefenwedstrijd tegen Schotland op Portugese bodem.

Overigens is er in theorie nog een kans dat Cillessen later alsnog aansluit bij Oranje. Keepers mogen bij een blessure of coronabesmetting namelijk onbeperkt vervangen worden in de selectie.

"Ik heb Jasper gezegd dat hij er rekening mee moet houden dat hij later in het toernooi nog opgeroepen kan worden als hij fit is", aldus De Boer. "Alles is mogelijk."

'Bijlow was voor nu geen optie'

De Boer werd bij het persmoment in Portugal gevraagd of hij erover heeft nagedacht om niet Bizot, maar Justin Bijlow op te roepen als vervanger. De Feyenoord-keeper maakte maandag nog indruk bij Jong Oranje, dat op het EK onder 21 knap met 2-1 van Jong Frankrijk won.

"Bijlow was voor nu geen optie, maar als er een blessure komt, zou de keuze alsnog op hem kunnen vallen. Bizot heeft de ervaring en is er vanaf dag één bij. We hebben altijd gezegd dat Bizot in geval van nood derde man is."

De oefenwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Schotland wordt gespeeld in het Portugese Almancil en begint woensdag om 21.00 uur. Zondag komt Georgië naar de Grolsch Veste in Enschede voor de laatste test in de aanloop naar het EK.