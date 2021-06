Björn Kuipers is er nog niet over uit of het komende EK zijn laatste eindtoernooi wordt als scheidsrechter. De 48-jarige Oldenzaler sluit niet uit dat hij nog een keer op het hoogste podium fluit.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Kuipers had aanvankelijk in gedachten om vorig jaar te stoppen met eindtoernooien. Doordat het EK toen met een jaar werd verplaatst vanwege de coronacrisis, stelde hij dat uit, maar nu is dus mogelijk ook het aanstaande EK niet zijn laatste eindtoernooi.

"Ik zeg geen 'nee' en 'nooit' meer. Ik riep voor het WK van 2018 al dat dat mijn laatste eindtoernooi zou worden en ik sta vandaag jullie hier te woord en vlieg maandag naar het EK. Ik zie wel wanneer het stopt. Ik voel me hartstikke fit", zei Kuipers maandag op een persbijeenkomst in Zeist

Het wordt voor Kuipers zijn vijfde eindtoernooi. Hij was eerder actief op de EK's van 2012, 2016 en de WK's van 2014 en 2018. Het fluiten van een finale op een eindtoernooi ontbreekt nog op zijn palmares, waarop al wel een Champions League-finale en twee Europa League-finales staan.

"Of ik sowieso doorga als ik de finale ook niet krijg op dit EK? Je denkt te ver. Ik heb dat nog niet helder. Ik ga na het EK op vakantie en dan eens rustig nadenken. Ik laat mijn besluit van een aantal dingen afhangen. Mijn gevoel, thuis, hoe het EK zich ontpopt, welke koers we gaan varen als team zijnde.

Bjorn Kuipers in discussie met Luka Modric van Real Madrid. Bjorn Kuipers in discussie met Luka Modric van Real Madrid. Foto: ANP

'WK 2014 was grootste dreun in mijn carrière'

Kuipers, die wel de vierde official was bij de finale van het WK van 2018, was op het WK van 2014 heel dicht bij het fluiten van de finale, maar doordat het Nederlands elftal verrassend de halve finales haalde, liep hij die mis.

"Dat was de grootste dreun in mijn carrière. Ik had nooit verwacht dat het Nederlands elftal op dat moment mijn grootste concurrent zou zijn, maar toch is het gebeurd. Een zuur gevoel is nog heel zacht uitgedrukt", aldus Kuipers.

"Dat was het vooral omdat we beide uiteindelijk niks hadden. Het Nederlands elftal haalde de finale niet, maar wij ook niet. Als het Nederlands elftal in de finale had gestaan, dan had ik graag op de tribune gezeten."

Kuipers is niet de enige Nederlandse scheidsrechter op het komende EK, dat op 11 juni begint. Danny Makkelie maakt zijn debuut, waardoor er voor het eerst twee Nederlandse scheidsrechters te bewonderen zijn op een eindtoernooi.