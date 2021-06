Nathan Aké is dinsdag aangesloten bij de training van het Nederlands elftal in het Portugese Lagos. Alleen doelman Jasper Cillessen ontbreekt nog.

De 26-jarige Aké zat afgelopen zaterdag nog op de bank in de door Manchester City verloren Champions League-finale tegen Chelsea (0-1). De negentienvoudig international meldde zich maandag bij Oranje in Lagos.

De enige speler die nog ontbreekt in de groep is Jasper Cillessen. De keeper van Valencia testte vorige week positief op het coronavirus en sluit pas bij een negatieve testuitslag weer aan bij de ploeg van bondscoach Frank de Boer.

Door de aanwezigheid van Marco Bizot had De Boer dinsdag wel de beschikking over 26 spelers. De doelman van AZ maakt geen deel uit van de definitieve EK-selectie, maar mocht wel mee naar het trainingskamp in Portugal.

De training van dinsdag was alleen het eerste kwartier open voor publiek en ging daarna achter gesloten deuren verder. De Boer houdt om 14.45 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie.

Het Nederlands elftal speelt woensdagavond tegen Schotland de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het EK. De aftrap in Estádio Algarve in Almancil is om 20.45 uur. Oranje vliegt zaterdag terug naar Nederland.