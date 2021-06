Arturo Vidal is dinsdag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Het is onzeker of de 34-jarige middenvelder over een kleine twee weken met Chili mee kan doen aan de Copa América, dat in Brazilië wordt gehouden.

Vidal meldt op Twitter dat hij het coronavirus opliep via een vriend, die besmet was maar geen symptomen vertoonde. Hij wordt in het ziekenhuis onderzocht en moet 72 uur in isolatie blijven. Alle andere Chileense internationals testten negatief op het coronavirus.

"Deze keer sta ik niet op het veld, maar ik zal mijn teamgenoten met al mijn kracht steunen", aldus Vidal, die daarmee doelt op de komende twee WK-kwalificatieduels met Argentinië (nacht van donderdag op vrijdag, Nederlandse tijd) en Bolivia (9 juni).

Enkele dagen geleden deelde Vidal op Twitter nog foto's van zichzelf nadat hij een vaccinatie tegen COVID-19 had gekregen. De middenvelder van Internazionale riep mensen op om zich indien mogelijk te laten vaccineren.

Vaccinatieprogramma in Chili succesvol

In Chili verloopt het vaccinatieprogramma zeer succesvol. Het Zuid-Amerikaanse land is een van de koplopers wat betreft het percentage van de bevolking dat volledig is ingeënt tegen COVID-19.

Vidal verhuisde in september 2020 naar Inter, dat onlangs voor het eerst sinds 2010 de titel veroverde in de Serie A. De middenvelder speelde eerder ook voor Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern München en FC Barcelona.

De Copa América wordt van 11 juni tot en met 10 juli gehouden in Brazilië, dat als vervangend gastheer optreedt. De oorspronkelijke gastlanden Argentinië en Colombia haakten af. Argentinië wordt geteisterd door het coronavirus en in Colombia is het onrustig door protesten in het land tegen de overheid.