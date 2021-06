Renate Jansen is dinsdag uitgeroepen tot beste speelster van het afgelopen Eredivisie-seizoen. De aanvoerder van FC Twente kreeg de award uit handen van Jill Roord.

De dertigjarige Jansen was afgelopen seizoen een van de belangrijkste speelsters bij FC Twente, dat zich ruim een week geleden tot kampioen kroonde. Het was de zevende keer dat de vrouwen van Twente de landstitel veroverden.

Joëlle Smits (PSV), Aniek Nouwen (PSV), Esmee Brugts (PSV) en Sisca Folkertsma (FC Twente) waren ook genomineerd door de jury, die bestond uit Annemarie Postma (freelance sportjournalist), Sanne van Dongen (PEEV Talkshow), Rivkah op het Veld (NOS), Frank Wielaard (NOS), Dyanne Bito (oud-international) en Claudia van den Heiligenberg (oud-international).

"Ze is de captain van het team dat het meest een team was en kampioen werd. Jansen is altijd aanspeelbaar én altijd gevaarlijk. Ze maakt van niets een doelpunt en is altijd betrokken bij het Twents gevaar", schrijft de jury over Jansen.

Eind april verlengde Jansen haar contract bij FC Twente met een jaar, tot medio 2022. Het wordt haar zevende seizoen bij de club uit Enschede, waarmee ze in 2016 en 2019 ook al kampioen werd. Tussen 2008 en 2015 speelde Jansen voor ADO Den Haag.

Jansen hoopt over een jaar met de Oranjevrouwen mee te doen aan het EK in Engeland. De 47-voudig international werd in 2017 Europees kampioen met Nederland en in de zomer van 2019 haalde ze met Oranje de WK-finale, die werd verloren van de Verenigde Staten.