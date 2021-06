PSV heeft dinsdag Phillipp Mwene gecontracteerd. De 27-jarige Oostenrijker komt transfervrij over van FSV Mainz en is al de derde nieuwe defensieve kracht voor de Eindhovenaren. Mwene tekent een contract tot medio 2024.

Mwene speelde eerder voor Austria Wien, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern en sinds het seizoen 2018/2019 voor FSV Mainz, waar hij afgelopen seizoen basisspeler was. De zestienvoudig international, die overigens niet met Oostenrijk naar het EK gaat, kan op zowel de linker- als rechterflank in de defensie en op het middenveld uit de voeten.

"Wanneer je een selectie samenstelt zoek je altijd naar een mix tussen talent, ervaring en specifieke kwaliteiten", zegt technisch manager John de Jong op de site van PSV.

"Phillipp is een multifunctionele speler. Hij heeft afgelopen seizoen nagenoeg alles bij Mainz gespeeld en voegt de mogelijkheid om meer te variëren aan onze selectie toe. Met zijn 27 jaar zit Phillipp in de bloei van zijn carrière en hij heeft getoond zich staande te kunnen houden in een van de sterkste competities van Europa."

PSV had met doelman Joël Drommel (FC Twente) en centrale verdediger André Ramalho Silva (Red Bull Salzburg) de eerste twee zomeraankopen al binnen.

'PSV was de uitdaging die ik zocht'

Mwene zelf is blij met zijn transfer naar Eindhoven. "De eerste indruk die ik van PSV heb gekregen is enorm goed. Het stadion en de trainingsfaciliteiten zien er fantastisch uit", aldus Mwene, die naast de Oostenrijkse ook de Keniaanse nationaliteit bezit.

"PSV is een grote club, die veel prijzen heeft gewonnen en ieder jaar strijdt om de titel. Naar die uitdaging was ik op zoek. Op het veld zal ik alles geven. Ik ben multifunctioneel en speel waar de coach denkt me het best te kunnen gebruiken. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te zijn van deze club."

PSV eindigde afgelopen seizoen op de tweede plek in de Eredivisie en zal daarom vanaf juli aantreden in de tweede voorronde van de Champions League.