FC Barcelona heeft dinsdag de transfer van Eric García afgerond. De verdediger komt transfervrij over van Manchester City en tekent een contract tot medio 2026 bij de club van trainer Ronald Koeman.

Het was een publiek geheim dat de twintigjarige García de overstap zou maken naar FC Barcelona. De Spanjaard kondigde zaterdag al aan dat hij zal terugkeren bij de club waar hij tussen 2008 en 2017 de jeugdopleiding doorliep, maar nooit debuteerde.

García verliet Catalonië om in de jeugdopleiding bij Manchester City te spelen en maakte in december 2018 zijn debuut voor de 'Citizens', maar veroverde geen vaste basisplek in Manchester. In totaal speelde García 35 officiële wedstrijden voor City.

Door zijn aflopende contract kon hij de kampioen van Engeland transfervrij verlaten en terugkeren in Spanje. FC Barcelona heeft een afkoopclausule van 400 miljoen euro in het contract van de zevenvoudig international gezet.

Wijnaldum en Memphis volgen mogelijk ook nog

Het is de tweede dag op rij dat FC Barcelona een versterking voor volgend seizoen presenteert. Sergio Agüero tekende maandag een tweejarig contract bij de Catalanen en was net als Manchester City-ploeggenoot García transfervrij.

Naar verluidt staat ook Georginio Wijnaldum voor een transfervrije overstap naar Barcelona, dat het zich door de financiële problemen niet kan veroorloven om veel geld uit te geven aan nieuwe spelers. De Oranje-international besloot zijn aflopende contract bij Liverpool niet te verlengen.

Ook Memphis Depay zit zonder club en staat in de belangstelling van Barcelona. De spits, die de laatste jaren het shirt van Olympique Lyon droeg, lijkt voor het EK nog geen besluit te willen nemen over zijn toekomst.