De spelers van Jong Frankrijk zijn zwaar teleurgesteld en gefrustreerd na de verrassende uitschakeling door Jong Oranje op het EK onder 21 jaar. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi zegevierde maandagavond in Boedapest knap met 2-1 tegen de titelfavoriet.

"Dit is een ongelooflijke teleurstelling", zei bondscoach Sylvain Ripoll na de uitschakeling tegen Franse media. "Het is duidelijk dat we ondermaats hebben gepresteerd. De frustratie overheerst vooral vanwege de tweede helft, waarin we voldoende kansen kregen en kwalificatie heel dichtbij was."

In de eerste helft had Jong Oranje eigenlijk niet veel te duchten van de Franse leeftijdsgenoten, maar bij rust stond het wel 0-1. Myron Boadu trok de stand aan het begin van de tweede helft gelijk en zorgde diep in blessuretijd op aangeven van Justin Kluivert voor de winnende treffer na een zeer fraai uitgevoerde counter.

"Het is gebleken dat voetbal paradoxaal kan zijn. Onze eerste helft was niet goed en toch gingen we bij rust aan de leiding. In de tweede helft waren we heel consistent en kregen we drie of vier goede kansen, maar waren wij de ploeg die twee goals incasseerde. Defensief zagen we er bij die momenten niet goed uit", baalde Ripoll.

"Juist toen Jong Oranje aan het wankelen was, kregen wij in de slotfase een doelpunt tegen. Hier moeten we lering uit trekken en dat zal ik ook doen als ik de best mogelijke selectie ga samenstellen voor de Olympische Spelen. Maar eerst moeten we dit verwerken, want het is pijnlijk om zo te verliezen."

Voor Jong Oranje wacht donderdag de halve finale tegen Jong Duitsland, dat maandagavond na strafschoppen afrekende met Denemarken. Bij een overwinning wacht zondag in de eindstrijd een krachtmeting met Spanje of Portugal.