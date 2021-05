FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft maandag laten doorschemeren dat een langer verblijf van trainer Ronald Koeman in Camp Nou er zeker in zit. Volgens de president gaan de evaluatiegesprekken de goede kant op.

De 58-jarige Koeman had dinsdag een eerste onderhoud met Laporta, die vrijdag aangaf dat de oud-bondscoach van Oranje deze week uitsluitsel krijgt over zijn toekomst.

"We zijn met Ronald een evaluatieperiode ingegaan om te kijken wat er goed en niet goed is gegaan. En omdat hij een coach is die niet onder mijn bewind is aangesteld, moeten we kijken in hoeverre we hetzelfde denken over Barcelona", zei Laporta maandag bij de perspresentatie van de nieuwe aanwinst Sergio Agüero.

"We zouden elkaar binnen zeven tot tien dagen weer zien, maar er is wel continu contact. De intentie is om zijn contract te respecteren. Vooralsnog verlopen de gesprekken goed, al was de periode van bezinning wel even noodzakelijk."

Laporta wil dingen veranderen bij Barcelona, waarbij nog onzeker is of er plek is voor Koeman, ondanks een contract tot medio 2022. Naar verluidt ziet de voorzitter liever een andere coach komen, al heeft hij zich daar niet over uitgesproken.

42 FC Barcelona presenteert aanwinst Agüero aan pers in Camp Nou

Laporta: 'We hadden continu contact over Agüero'

Volgens Laporta is Koeman betrokken bij de komst van Agüero, die transfervrij werd binnengehaald nadat zijn contract na tien seizoenen bij Manchester City was afgelopen. "We hebben met Ronald continu contact gehad over Agüero. Hij is erg blij met de komst van een van de beste spitsen ter wereld."

Agüero zelf gaf bij zijn presentatie aan nog niet met Koeman te hebben gesproken. "Of ik weet of hij hier volgend seizoen nog trainer is? Dat zijn niet mijn zaken. De club zal de best mogelijke beslissing nemen."

Barcelona werd in het eerste seizoen met Koeman als trainer derde achter Atlético Madrid en Real Madrid. De club van middenvelder Frenkie de Jong won wel de Copa del Rey.