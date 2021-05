Myron Boadu kan zijn geluk niet op met zijn hoofdrol voor Jong Oranje in de kwartfinale tegen Frankrijk op het EK onder 21 jaar. Door zijn twee goals, waarvan de laatste in de slotminuut, schakelde Nederland maandag in Boedapest de topfavoriet uit: 2-1.

Boadu zorgde vlak na rust voor de 1-1 door de bal van dichtbij in het dak van het doel te schieten. Hij forceerde in extremis uit een van de spaarzame counters van Jong Oranje in de tweede helft ook nog eens de 2-1 door de bal binnen te glijden.

"Dit zijn de mooiste goals om te maken. Ik denk dat iedereen kon zien dat ik de bal bij de 2-1 niet top raakte. Een beetje met de hak, maar ik kon ook niet veel anders. Dit was nog wel het beste om te doen, omdat de keeper al de andere kant opdook", glunderde Boadu voor de camera van de NOS.

"Ik wist eigenlijk niet wat ik daarna moest doen. Eerst keek ik even of het buitenspel was en toen ging ik maar gewoon richting de jongens rennen. Het was een en al blijdschap. Ik schrok, want de spelers bleven maar komen. Ik ben zo blij dat we dit als team hebben kunnen doen."

"Deze avond is ook heel belangrijk voor mezelf. Als spits heb je dit soort momenten nodig. Op het hoogste podium op een toernooi van mijn leeftijd moet ik er staan. Nu is het aan mij om te laten zien dat ik dit niet één duel kan, maar meedere. Ik hoef niet per se goed in de wedstrijd te zitten om te kunnen scoren."

Het moment dat Myron Boadu Jong Oranje de zege tegen Frankrijk bezorgt. Het moment dat Myron Boadu Jong Oranje de zege tegen Frankrijk bezorgt. Foto: Pro Shots

'We kunnen van iedereen winnen'

Jong Oranje deed tot aan de slotfase bijna niets onder voor Frankrijk, dat volgens alle bookmakers de grootste kanshebber op de titel was. Met spelers als Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté en Houssem Aouar bulkten de Fransen van de kwaliteit.

"Frankrijk was natuurlijk de topfavoriet, maar we gingen uit van onze eigen kracht. Ik voelde in het veld dat het krachtsverschil niet groot was. We hebben laten zien dat we met keihard werken resultaat kunnen halen", aldus Boadu.

Jong Oranje neemt het donderdag in de halve finales op tegen Duitsland, waartegen met 1-1 gelijk werd gespeeld in de groepsfase, of Denemarken, dat Frankrijk in de poulefase versloeg. Die twee landen staan later op maandag tegenover elkaar.

"We hebben gewonnen van Frankrijk, dus dan kunnen we van iedereen winnen", vertelde Boadu. "We moeten er donderdag weer staan met dezelfde intensiteit. We hebben een klein feestje gevierd, maar de trainer zei ook: we moeten meteen door."