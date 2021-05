Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje is enorm trots op zijn spelers na de stunt tegen Frankrijk in de kwartfinales van het EK onder 21 jaar. Nederland won in Boedapest met 2-1 van de topfavoriet door een goal in de slotminuut.

"Ik ben best blij. We zijn in de laatste twintig minuten een paar keer door het oog van de naald gekropen, maar toen zag je ook de eigenschappen van dit team: onverzettelijkheid, elkaar helpen en ook goed voetballen", jubelde Van de Looi bij de NOS.

Jong Oranje stond in de slotfase behoorlijk onder druk en had het geluk dat Frankrijk een aantal grote kansen onbenut liet. Uit een van de spaarzame counters na rust forceerde Myron Boadu, die ook al de 1-1 maakte, de winnende 2-1.

"We wisten dat we Frankrijk pijn konden doen in de omschakeling. We twijfelden of we voorin wilden wisselen, maar we wisten dat deze twee snelheid hebben en een goal kunnen maken", doelde Van de Looi op Justin Kluivert, die de assist gaf bij de 2-1, en Boadu.

"Dat de 2-1 op deze manier valt, is heel mooi. De snelle uitworp van Bijlow is ook typisch voor hem. Hij kan niet alleen goed keepen, maar heeft ook oog voor wat er daarna gebeurt. En Calvin (Stengs, red.) wil ook meteen voetballen. Het was een geweldige pass van hem."

Erwin van de Looi geeft de complimenten aan de spelers van Jong Oranje. Erwin van de Looi geeft de complimenten aan de spelers van Jong Oranje. Foto: Pro Shots

'Het toernooi is nog niet geslaagd'

Jong Oranje was zodoende verantwoordelijk voor de uitschakeling van volgens alle bookmakers de grootste kanshebber op de titel. Met spelers als Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté en Houssem Aouar bulkte Frankrijk van de kwaliteit.

"Ik heb me er niet aan gestoord dat iedereen Frankrijk als de grote favoriet zag. Dat deed ik ook niet toen er kritiek op ons was tijdens de groepsfase. Dat was allebei redelijk terecht. Wij hebben echter ook gewoon een goed elftal en dat hebben we vandaag bewezen", aldus Van de Looi.

Jong Oranje neemt het donderdag in de halve finales op tegen Duitsland, waartegen met 1-1 gelijk werd gespeeld in de groepsfase, of Denemarken, dat Frankrijk in de poulefase versloeg. Die twee landen staan later op maandag tegenover elkaar.

"Ik heb niet echt een voorkeur voor een tegenstander. We hebben Duitsland al gehad, dus misschien is Denemarken leuker omdat je dan verschillende landen treft. Alle overgebleven ploegen ontlopen elkaar weinig. Het is nu ook een zaak van: wie is er fit en kunnen we dit weer brengen?", vertelde Van de Looi.

"Laten we niet meteen arrogant worden. Het toernooi is nog niet geslaagd. We hebben van tevoren gezegd dat we voor de titel gaan. Ook nadat een aantal jongens naar het grote Oranje ging of geblesseerd raakte. We waren in de kleedkamer ook al vrij snel rustig, want over drie dagen moeten we weer."