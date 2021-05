Jong Oranje heeft maandag voor een stunt gezorgd op het EK onder 21 jaar. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi won in Boedapest met 2-1 van topfavoriet Frankrijk door een goal in de laatste minuut.

Jong Oranje stond ondanks een aantal goede kansen halverwege op een 0-1-achterstand tegen het overwegend tegenvallende sterrenensemble van Frankrijk door Dayot Upamecano, maar na rust trok Nederland alsnog knap aan het langste eind.

Myron Boadu maakte in de 51e minuut de gelijkmaker, waarna Jong Oranje in de slotfase zwaar onder druk stond en een verlenging het hoogst haalbare leek, maar in de slotseconden tekende opnieuw Boadu uit een spaarzame counter voor de 2-1.

Jong Oranje neemt het donderdag in de halve finales op tegen Duitsland, waartegen met 1-1 werd gelijkgespeeld in de groepsfase, of Denemarken, dat Frankrijk versloeg in de poulefase. Die twee landen staan dinsdag tegenover elkaar.

Frankrijk was bij alle bookmakers de grootste kanshebber voor de titel. Naast Upamecano van Bayern München behoorden ook onder anderen Ibrahima Konaté (Liverpool) en Houssem Aouar (Olympique Lyon) tot het team.

Jong Oranje drukt Frankrijk achteruit

Jong Oranje liet van meet af aan zien geen angst te hebben voor Jong Frankrijk. Het elftal van Van de Looi, die verrassend Tyrell Malacia de voorkeur boven Mitchell Bakker gaf als linksback en aanvoerder Dani de Wit als controleur liet spelen, speelde met lef en durf en drukte de Fransen achteruit.

Dat resulteerde in het eerste kwart in twee goede kansen voor Calvin Stengs. De aanvaller, die buiten de EK-selectie viel van het grote Oranje, schoot eerst de bal naast vanaf de rand van het strafschopgebied en schoot even later in nog kansrijkere positie veel te slap in na goed voorbereidend werk van Malacia.

Frankrijk was tot aan die momenten nog niet gevaarlijk geweest, maar strafte in de 23e minuut wel de missers van Stengs keihard af. Upamecano kopte geheel vrijstaand een hoekschop binnen, nadat doelman Justin Bijlow daarvoor nog op fraaie wijze redding had gebracht op een afstandsschot van Jonathan Ikoné.

Jong Oranje raakte vervolgens de grip kwijt en had aanvankelijk moeite om zich te herpakken, maar was vlak voor rust zowaar heel dicht bij de gelijkmaker. Justin Kluivert werd door een slimme pass van Perr Schuurs oog in oog gezet met keeper Ilan Meslier, maar schoot veel te wild over.

Jong Oranje scoort na rust wel meteen

Ook in de tweede helft ging Jong Oranje sterk van start en dit leidde dat wel tot een goal. Boadu kraakte een afstandsschot van Abdou Harroui en schoot de bal via Meslier in het dak van het doel. De spits leek nipt buitenspel te staan, maar doordat er geen VAR was bleef de 1-1 staan.

Frankrijk toonde vanaf dat moment eindelijk wat meer aanvalsdrang en dat leverde al snel tot tweemaal toe bijna een nieuwe voorsprong op. Bijlow redde op een schot van Faitout Maouassa en Schuurs lag uitstekend in de weg bij een inzet van Ikoné, die daarna voor zo'n beetje open doel op de paal mikte.

Jong Oranje leek er fysiek gezien steeds meer doorheen te zitten - verschillende spelers kregen kramp - en hield in de slotfase met hangen en wurgen stand. Aouar had de 2-1 voor Frankrijk op zijn hoofd, maar kopte over en invaller Romain Faivre schoot recht in de handen van Bijlow.

Een sublieme aanval leverde echter nog de 2-1 op voor Jong Oranje. Bijlow gooide de bal razendsnel naar Stengs, die Kluivert de diepte instuurde en hij bediende Boadu op maat, waardoor Nederland nog altijd kans maakt op de derde titel ooit op het EK onder 21 jaar.