Bondscoach Sarina Wiegman van de Oranjevrouwen heeft een grote groep van 25 speelsters geselecteerd voor de eerste van drie oefenwedstrijden in de aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Alle sterkhouders zijn fit.

Nederland neemt het op donderdag 10 juni om 17.30 uur in Ferrara op tegen Italië, dat werd verslagen in de kwartfinales van het WK 2019, en stuit op dinsdag 15 juni om 18.00 uur in Enschede op Noorwegen. Mogelijk is daarbij publiek welkom.

Alleen Lize Kop ontbreekt in de selectie. De keeper van Ajax is nog herstellende van een hoofdblessure en volgt een individueel programma op de KNVB Campus in Zeist. Ze is er waarschijnlijk wel bij op de Spelen.

FC Twente, de kersverse kampioen van de Eredivisie, is met vijf speelsters hofleverancier van Nederland. Daphne van Domselaar, Kika van Es, Sisca Folkertsma, Renate Jansen en Lynn Wilms zijn allen geselecteerd.

Tegenstander voor 'uitzwaaiwedstrijd' nog onbekend

Voor vertrek naar Tokio speelt Nederland op zaterdag 3 juli nog een laatste oefenduel op eigen bodem. Tegenstander en locatie van deze 'uitzwaaiwedstrijd' worden in een later stadium bekendgemaakt.

Nederland debuteert op de Spelen, waarop het Brazilië, China en Zambia treft in de groepsfase. Wiegman, die na het toernooi vertrekt naar de Engelse vrouwenploeg, brengt haar selectie op 16 juni terug naar achttien plus vier stand-byspeelsters.

Wiegman heeft bewust voor een grote groep gekozen voor de ontmoetingen met Italië en Noorwegen. "Dat geeft ons meer ruimte als iemand geblesseerd raakt of als iemand corona krijgt. We zitten toch in een bubbel, dus het is lastig om iemand heen en weer te laten vliegen. Er zullen straks harde keuzes gemaakt moeten worden."

Selectie Oranjvrouwen: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Anouk Dekker (HSC Montpellier), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Vivianne Miedema (Arsenal), Kika van Es, Sisca Folkertsma, Lynn Wilms, Daphne van Domselaar, Renate Jansen (FC Twente), Loes Geurts (BK Häcken), Stefanie van der Gragt, Sherida Spitse, Victoria Pelova (Ajax), Jackie Groenen (Manchester United), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Lieke Martens (FC Barcelona), Aniek Nouwen, Joëlle Smits, Sari van Veenendaal (PSV), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), Katja Snoeijs (FC Girondins de Bordeaux).