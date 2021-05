Jong Oranje begint maandag vrij verrassend met Tyrell Malacia als linksback aan het kwartfinaleduel met Jong Frankrijk op het EK onder 21. De Feyenoorder krijgt van bondscoach Erwin van de Looi de voorkeur boven Mitchel Bakker.

De twintigjarige Bakker was in de groepsfase van het toernooi in Hongarije en Slovenië nog basisspeler, net als hij in het afgelopen seizoen meestal bij zijn club Paris Saint-Germain was.

Ten opzichte van de groepsfase zijn Teun Koopmeiners en Cody Gakpo er niet meer bij; zij kregen een uitnodiging voor het EK met het 'grote' Oranje. Gakpo wordt vervangen door Calvin Stengs - hij viel juist af bij Oranje - en de vrijgekomen plek op het middenveld wordt ingevuld door Ferdi Kadioglu.

Op doel kiest Van de Looi niet voor Kjell Scherpen, maar voor Justin Bijlow. De oud-trainer van FC Groningen en Willem II had die wijziging zondag al aangekondigd. Scherpen was net als Bakker nog basisspeler tijdens de groepsfase.

De groepsfase, waarin Jong Oranje een poule met de generatiegenoten van Duitsland, Hongarije en Roemenië overleefde, werd eind maart al afgewerkt vanwege het met een jaar uitgestelde 'grote' EK. Deze week is de knock-outfase.

De wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Frankrijk wordt gespeeld in de Bozsik Aréna in Boedapest en begint maandag om 18.00 uur.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Malacia; De Wit, Harroui, Kadioglu; Stengs, Boadu, Kluivert.