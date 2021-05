Brazilië is maandag aangewezen als het nieuwe gastland van de Copa América, die over twee weken begint. Het toernooi in Zuid-Amerika leek op losse schroeven te staan, nadat zowel Colombia als Argentinië was afgehaakt als gastland.

Met Colombia en Argentinië had de Copa América voor het eerst in zijn 105-jarig bestaan twee gastlanden. De CONMEBOL, de continentale voetbalbond, besloot eerder deze maand de organisatie weg te halen uit Colombia door de vele protesten in het land tegen de overheid.

Daardoor bleef Argentinië als enige gastland over, maar maandagochtend werd bekend dat ook dat land de organisatie niet op zich kon nemen. Volgens de CONMEBOL kwam dat "vanwege de huidige omstandigheden". Argentinië wordt zwaar geteisterd door het coronavirus en registreerde op één dag tienduizenden besmettingen en honderden doden.

Het toernooi zat dus zonder gastland en leek in gevaar te komen, maar Brazilië heeft nu uitkomst geboden. De CONMEBOL zegt in een verklaring dankbaar te zijn voor de bereidheid van president Jair Bolsonaro en de Braziliaanse voetbalbond.

De laatste editie van de Copa América werd twee jaar geleden eveneens door Brazilië georganiseerd. 'De Goddelijke Kanaries' wonnen het toernooi toen voor de vijfde keer door in de finale af te rekenen met Peru.

De 47e editie van de Copa América begint op 11 juni. De finale is op 10 juli. Uruguay is recordhouder met vijftien eindzeges, waarvan de laatste in 2011.