Kevin De Bruyne wacht een race tegen de klok om op tijd fit te zijn voor de start van het EK komende maand met België. De middenvelder van Manchester City liep zaterdag tijdens de Champions League-finale flink wat schade op in zijn gezicht.

De Bruyne brak bij een harde botsing met Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger zijn neus en zijn linker oogkas. Omdat het EK over minder dan twee weken begint, werd er meteen gevreesd voor zijn deelname aan het toernooi.

"Kevin heeft een dubbele breuk, maar hij moet niet geopereerd worden. Met een operatie zou het heel moeilijk geweest zijn voor hem om op het EK te zijn. Ik heb ook al met Kevin gesproken en hij ziet het positief in", zei de Belgische bondscoach Roberto Martínez maandag tegen Sporza.

"Kevin zou nu normaal een weekje rust krijgen bij zijn familie, maar helaas is dat plan veranderd. Zijn toestand wordt gemonitord en hij moet veel testen ondergaan. Hij zal snel kunnen aansluiten bij de groep."

'Over vier à vijf dagen zullen we een beter beeld hebben'

De Bruyne is desondanks nog een groot vraagteken voor de eerste groepswedstrijd van België op het EK. Onze zuiderburen openen het toernooi op 12 juni tegen Rusland en nemen het daarna in poule C nog op tegen Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni).

"We weten nog niet of Kevin inzetbaar zal zijn tegen Rusland. We zijn momenteel nog zijn situatie aan het inschatten. Over vier à vijf dagen zullen we een beter beeld hebben. Maar ik zie het nu al positiever in dan net na de finale", aldus Martínez.

België heeft sowieso de nodige blessurezorgen. Twee andere sterkhouders, Eden Hazard en Axel Witsel, zijn ook aan het herstellen van respectievelijk een dijbeen- en een achillespeesblessure. Hazard hoopt er bij te zijn tegen Rusland en Witsel pas tegen Finland.

"Eden oogt fris. Ik sluit niet uit dat hij binnenkort in oefenduels al speelminuten krijgt. Eden is klaar om aan de slag te gaan. Natuurlijk zijn we voorzichtig, maar dat zijn we met iedereen. We bouwen het rustig op. Maar het is zeker niet de bedoeling we hem sparen voor de beslissende fase van het EK."