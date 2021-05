Sergio Agüero heeft maandag voor twee jaar bij FC Barcelona getekend. De 32-jarige Argentijn komt transfervrij over van Manchester City en treft in Camp Nou onder meer zijn landgenoot Lionel Messi en trainer Ronald Koeman.

Het was al bekend dat Agüero na tien jaar zou vertrekken bij City, waarmee hij vijf keer kampioen van Engeland werd en zaterdag nog de Champions League-finale van Chelsea (0-1) verloor. De aanvaller werd al nadrukkelijk aan Barcelona gelinkt.

De 97-voudig international, die eerder voor Independiente en Atlético Madrid speelde, was zeer succesvol in dienst van City. In 390 officiële wedstrijden kwam hij tot 260 doelpunten en 73 assists.

Bij Barcelona moet Agüero de eerste van een reeks versterkingen zijn. Naar verluidt staat Georginio Wijnaldum ook op het punt om bij de Spaanse topclub te tekenen en wordt verder onder anderen Memphis Depay als versterking genoemd.

Overigens is het nog niet duidelijk of Messi én Koeman volgend seizoen ook nog in Camp Nou actief zijn. Messi heeft zijn aflopende contract nog niet verlengd en Koeman moet wellicht wijken voor de plannen van voorzitter Joan Laporta.

Zeer waarschijnlijk komt er deze week duidelijkheid over de toekomst van Koeman, die zijn debuutseizoen bij Barcelona afsloot op de derde plek in de competitie. Zelf wil de oud-bondscoach van Oranje, die nog voor een jaar vastligt, graag blijven.