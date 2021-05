John Heitinga is vanaf volgend seizoen de trainer van Jong Ajax. De oud-topverdediger wordt de opvolger van Mitchell van der Gaag, die op zijn beurt Christian Poulsen vervangt als assistent-trainer bij het eerste elftal van de Amsterdammers.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Heitinga was in 2016 al assistent van Marcel Keizer bij Jong Ajax en sinds 2017 werkzaam als trainer van het hoogste jeugdelftal. Hij speelde tussen 2001 en 2008 en in het seizoen 2015/2016 - zijn laatste jaar als prof - 218 duels voor Ajax en haalde met het Nederlands elftal in 2010 de finale van het WK in Zuid-Afrika.

Jong Ajax eindigde afgelopen seizoen onder leiding van Van der Gaag als zestiende en noteerde daarmee de slechtste eindklassering sinds de intrede van het beloftenelftal in het betaald voetbal in 2013. Van der Gaag werd in het afgebroken seizoen 2019/2020 vierde in zijn debuutjaar bij Jong Ajax.

Van der Gaag, die eerder trainer was van onder meer FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda, is volgend seizoen samen met Michael Reiziger en Winston Bogarde de assistent van Erik ten Hag. Poulsen heeft zelf voor een vertrek gekozen omdat hij zich op andere dingen wil richten.

Ajax is nog wel in gesprek met Poulsen over een eventuele andere rol binnen de club. De Deense oud-middenvelder, die tussen 2012 en 2014 het shirt van Ajax droeg, liep sinds 2018 stage bij Ajax en maakte sinds 2019 deel uit van de technische staf van de hoofdmacht.

Op 25 juni start Ajax de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van Ten Hag speelt de eerste officiële wedstrijd op 8 augustus, in eigen huis tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ajax won vorig seizoen de landstitel en de KNVB-beker en veroverde de laatste vier prijzen in Nederland.