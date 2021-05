Feyenoord beschikt volgens de aanvoerders van de clubs in de Eredivisie over het beste veld. Voor de zevende keer op rij eindigde de grasmat van De Kuip bovenaan in de jaarlijkse veldencompetitie van spelersvakbond VVCS.

Opvallend is de derde plaats van ADO Den Haag, dat jarenlang onderaan eindigde op de ranglijst van de VVCS. De gedegradeerde club koos er vorig jaar voor om over te stappen van kunst- naar natuurgras. ADO deelt de derde plek met Ajax.

De aanvoerders van uitspelende clubs gaven na iedere speelronde het veld van de tegenstander een cijfer, variërend van 1 (slecht) tot en met 5 (topveld). Feyenoord scoorde gemiddeld 4,88 met het veld in De Kuip, gevolgd door het gras bij AZ (3,94) en ADO en Ajax (3,82).

Net als ADO verruilden ook PEC Zwolle en VVV-Venlo vorig jaar hun kunstgrasveld voor echt gras. Het gedegradeerde VVV eindigde op de veldenranglijst als elfde met 3,06, PEC Zwolle werd veertiende met 2,76.

De drie clubs die nog op kunstgras spelen (Heracles Almelo, Sparta Rotterdam en FC Emmen) kregen de laagste waarderingen. Emmen speelt volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Vorig jaar riep de VVCS geen winnaar van de veldencompetitie uit, omdat het seizoen vanwege het coronavirus voortijdig werd afgebroken. De zes jaar daarvoor eindigde De Kuip steeds bovenaan. De grasmeesters van het Rotterdamse stadion ontvangen binnenkort opnieuw de bijbehorende schaal.